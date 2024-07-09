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09.07.2024, 14:14

Какие экономические преступления исключили из Уголовного кодекса в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

Некоторые правонарушения, которые не представляют общественной опасности, теперь не будут учитываться как уголовные. Какие именно нарушения это затронуло, узнайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: freepik.com/Racool_studio
Иллюстративное фото: freepik.com/Racool_studio

Экономические правонарушения – это преступления, которые связаны с нанесением серьезного материального ущерба частным лицам, коммерческим организациям и государственным предприятиям.

Как сообщает Telegram-канал Юрист "ПАРАГРАФ", из Уголовного кодекса РК (УК) исключены статьи за экономические правонарушения, не представляющие общественной опасности. Это также коснется некоторых дел в сфере налоговых преступлений.

Эти правки действуют в рамках нового принятого закона, который начнет действовать с 5 сентября 2024 года.

Полностью декриминализованные статьи

Согласно принятому закону, две статьи из УК теперь не будут наказываться уголовной ответственностью правонарушения по:

  • статье 219 – незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита;
  • статье 241 – нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Это означает, что данные деяния больше не будут считаться уголовными преступлениями, за которые могут посадить в тюрьму. Теперь правонарушители могут быть наказаны менее строго, например, штрафом, если сумма ущерба меньше определенного порога.

Частично декриминализованные статьи

В положения УК по некоторым видам экономических правонарушений были внесены изменения, которые увеличивают порог наступления уголовной ответственности – суммы денег, начиная с которой действие считается уголовным преступлением.

Так, статья 234 предусматривает наказание за экономическую контрабанду. Это незаконное перемещение товаров через границу без уплаты необходимых пошлин и налогов.

Ранее уголовная ответственность наступала, если сумма контрабанды была больше 10 тыс. МРП (36 920 000 тенге на 2024 год). Теперь порог подняли до особо крупного размера – 20 тыс. МРП (73 840 000 тенге).

Также по статье 236 "Уклонение от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин" порог наступления уголовной ответственности повышен с 5 тыс. МРП (18,46 млн тенге) до 10 тыс. МРП (36,92 млн тенге).

Это касается ситуаций, когда кто-то не платит необходимые пошлины и налоги на ввозимые или вывозимые товары.

"Кроме того, регистрации не будут подлежать дела в сфере налоговых преступлений в случае отсутствия соответствующего акта либо заключения с данными, указывающими на наличие признаков уголовного правонарушения; а также при обжаловании актов в вышестоящем органе либо в суде и при полном добровольном погашении начисленных сумм налогов (за исключением случаев, когда начисления произведены по сделкам без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, либо непредставления декларации)", – отмечается в источнике.

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