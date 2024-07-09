Курс доллара превысил 480 тенге в Казахстане

Какой курс доллара установился на торгах в Казахстане 9 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 480,77 тенге, повысившись на 3,94 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 9 июля составляет 476,27 тенге за доллар.

По данным kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 480,08 тенге, продажи - 481,92 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 478,02 тенге, продают по 483,02 тенге.

Напомним, 5 июля по итогам дневных торгов на KASE средневзвешенный курс доллара составил 476,27 тенге, повысившись на 0,86 тенге.