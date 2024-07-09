Внук скрыл смерть своей бабушки и получил за нее 4 млн тенге в Акмолинской области

Казахстанец скрыл факт смерти своей бабушки и похищал ее пенсионные выплаты. Было присвоено более 4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

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Как сообщает официальный сайт надзорного органа, по результатам анализа прокуратуры Зерендинского района за хищение пенсионных денежных средств мужчину привлекли к уголовной ответственности.

В ходе проведенного анализа по вопросу пенсионного обеспечения было установлено, что в 2021 году пенсионерка 1937 года рождения скончалась в селе Зеренда.

"Родной внук умершей, завладев ее пенсионной банковской карточкой, осознанно, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения скрыл факт смерти от уполномоченных органов, пользовался банковской картой скончавшейся и на систематической основе похищал пенсионные выплаты", - пояснили в прокуратуре региона.

В общей сложности злоумышленником было похищено более 4 млн тенге, тем самым причинен государству ущерб в крупном размере.

По данному факту прокуратура Зерендинского района начала досудебное расследование по п.1 ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

Приговором Зерендинского районного суда акмолинец был признан виновным. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности, а также в доход государства взыскана сумма ущерба.

В соответствии с п.1 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее в Актобе 18-летнего парня приговорили к 5,5 годам лишения свободы за мошенничество. Он обманным путем оформил кредит в 628 тыс. тенге на свою бабушку. При этом потерпевшая его простила и просила не наказывать строго.