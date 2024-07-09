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09.07.2024, 16:24

Внук скрыл смерть своей бабушки и получил за нее 4 млн тенге в Акмолинской области

Новости Казахстана 0 1

Казахстанец скрыл факт смерти своей бабушки и похищал ее пенсионные выплаты. Было присвоено более 4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Как сообщает официальный сайт надзорного органа, по результатам анализа прокуратуры Зерендинского района за хищение пенсионных денежных средств мужчину привлекли к уголовной ответственности.

В ходе проведенного анализа по вопросу пенсионного обеспечения было установлено, что в 2021 году пенсионерка 1937 года рождения скончалась в селе Зеренда.

"Родной внук умершей, завладев ее пенсионной банковской карточкой, осознанно, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения скрыл факт смерти от уполномоченных органов, пользовался банковской картой скончавшейся и на систематической основе похищал пенсионные выплаты", - пояснили в прокуратуре региона.

В общей сложности злоумышленником было похищено более 4 млн тенге, тем самым причинен государству ущерб в крупном размере.

По данному факту прокуратура Зерендинского района начала досудебное расследование по п.1 ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

Приговором Зерендинского районного суда акмолинец был признан виновным. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности, а также в доход государства взыскана сумма ущерба.

В соответствии с п.1 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее в Актобе 18-летнего парня приговорили к 5,5 годам лишения свободы за мошенничество. Он обманным путем оформил кредит в 628 тыс. тенге на свою бабушку. При этом потерпевшая его простила и просила не наказывать строго.

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