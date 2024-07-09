Скандалы вокруг личности главы казахстанского футбола могут выйти на международный уровень

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«Международный скандал вокруг Казахстанской федерации футбола. На «Казахстанскую федерацию футбола» (КФФ) пожаловались в органы правосудия УЕФА», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в последнее время «Казахстанская федерация футбола» «все чаще подвергается критике, в частности, благодаря деятельности и репутации ее президента Адилета Барменкулова».

«Не так давно стало известно, что «Казахстанская Федерация футбола» выиграла тендер на сумму более Т9 млн по обучению тренеров карагандинского футбольного клуба «Шахтер». При этом сообщалось, что ранее Барменкулов являлся председателем совета директоров «Шахтера». СМИ выразили недоумение по поводу того, что КФФ не только участвует в подобных закупках, но и побеждает в них. В том, что региональный футбольный клуб готов потратить немалую для своего бюджета сумму на обучение тренеров, нет ничего криминального. Вопрос вызывает лишь добросовестность поставщика, для которого договор с «Шахером», возможно, является всего лишь очередным способом подзаработать. Тем временем, по инсайдерской информации, два футбольных клуба из числа грандов подали жалобу в Контрольно-дисциплинарную и этическую инстанцию УЕФА на главу «Казахстанской федерации футбола», - сказано в сообщении.

Помимо этого сообщается, что КФФ подозревают в лоббировании интересов одной из многочисленных букмекерских контор.

«Стоит отметить, что Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция (КДЭИ) является достаточно серьезным независимым органом правосудия, который состоит из председателя, двух вице-председателей и еще семи членов. По какой именно причине футбольные клубы коллективно пожаловались в КДЭИ не известно. Но, учитывая постоянные скандалы во время матчей футбольных клубов казахстанской премьер-лиги, действия судейской бригады и подконтрольных Барменкулову клубов, вероятно, вызывают ряд недовольства не только у болельщиков, но и у самих игроков», - добавляет издание.

Как отмечается, «репутация президента КФФ уже давно вызывает массу вопросов».

«В 2022 году в интернете распространялась информация о том, что занимавший на тот момент пост заместителя председателя правления ТОО «Корпорация Казахмыс» и гендиректора Kazakhmys Smelting Адилет Барменкулов фигурировал в уголовном деле по факту грабежа. По данным СМИ, на запрос журналистов в генпрокуратуре не стали отрицать криминальное прошлое нынешнего главы «Казахстанской федерации футбола», а детали уголовного дела не раскрыли, сославшись на закон о защите персональных данных. Но, если это внутренние дела нашей страны, которые касаются только нас, то вышеописанный вынос действий КФФ на международный уровень, это уже другой оборот. На сегодня как минимум девять человек из органов правосудия УЕФА где-то в мировой столице футбола решают, есть ли коррупция в казахстанском футболе. Вероятнее всего, участники КДЭИ пересмотрят записи прошедших матчей. Нам же остается только надеяться, что деятельность Барменкулова не навлечет мировой позор на нашу страну», - резюмирует издание.

Напомним, 22 марта КазТАГ сообщал, что генпрокуратура не стала отрицать криминальное прошлое главы Федерации футбола Казахстана.

После этого, с учетом активной критики в адрес главы КФФ, КазТАГ в конце мая написал новый запрос в генпрокуратуру, а также направил запросы в антикоррупционную службу и даже в администрацию президента. АП переадресовал запросы в профильные ведомства, в том числе в министерство туризма и спорта. Однако во всех случаях ответы свелись к тому, что в КФФ вольны самостоятельно решать, кто будет возглавлять данной структурой. При этом, КазТАГ в запросах про Барменкулова в указанные структуры еще два месяца назад обращал внимание на то, что ситуация несет репутационные риски для Казахстана.

Отметим, что 7 июня стало известно, что сразу восемь человек покинули исполнительный комитет КФФ после назначения Станислава Черчесова тренером футбольной сборной Казахстана. Ситуацию также связывают с личностью Барменкулова.