Жених вытер ноги о свадебное платье невесты и возмутил казахстанцев. ВИДЕО

Видео появилось на странице newscorr в Instagram. Видеокадры повергли в шок юзеров Сети, передает ИА «NewTimes.kz».
На видео невеста держит в руках свадебный букет, а парень рядом решил вытереть свою обувь о подол белого торжественного платья.
Пользователи соцсети возмутились таким поведением молодого человека.
«Он не мог за 100 с чем-то тенге купить влажные салфетки? Или платок носовой, ужасное воспитание у него», «Беги, девочка, беги. Где родители, капец?», «Завтра об нее будет вытирать ноги, это начало», «Зверь», — прокомментировали юзеры.
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