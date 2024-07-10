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09.07.2024, 19:17

Пассажирский поезд из Астаны в Алматы сошел с рельсов. ВИДЕО

Новости Казахстана 0 3

Пассажирский поезд №4 Астана - Алматы-2 сошел с рельсов на станции "Шиели", передает Tengri Travel.

Кадр из видео
Кадр из видео

На редакционный номер в WhatsApp написал читатель, который прислал кадр, снятый им, как он сообщил, на месте происшествия. Он рассказал, что 9 июля около 11:30 по времени Астаны, произошел инцидент с пассажирским поездом №4, следующего по маршруту Астана (Нурлы-Жол) - Алматы-2. Поезд, по словам казахстанца, сошел с рельсов на участке пересечения станции "Шиели", находящейся в 20 километрах от станции "Отар". Причиной происшествия, как отметил читатель, стала неисправность колесной пары тепловоза. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

"Жертв и пострадавших нет. Мы не стали ждать уехали на попутке. Что с поездом и оставшимися пассажирами произошло дальше, нам неизвестно", - написал читатель.

В пресс-службе "Пассажирские перевозки" подтвердили сход хвостового технического вагона с дизель-генераторным устройством. В официальном заявлении говорится, что курсирование скорого поезда №4 Астана - Алматы временно отменяется.

"9 июля поезд №4 Астана - Алматы-2 остановлен по техническим причинам на участке Отар-Алматы. Для обеспечения перевозки пассажиров назначается разовый поезд из стандартных вагонов сообщением №504/503 Алматы-2 - Отар - Алматы-2", - отметили представители компании.

В пресс-службе также рассказали, что пассажиров уже пересадили на другой поезд №503/504, следующий в Алматы.

"Пассажиры, которые воспользуются замененным поездом из стандартных вагонов по маршруту Отар - Алматы, получат разницу в соответствии с правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов.

Нацперевозчик приносит извинения за временные неудобства. Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить бесплатно по номеру 1433", - заключил перевозчик.

Отмечается, что на данный момент все пассажиры уже продолжают свое путешествие в Алматы.

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