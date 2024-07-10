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09.07.2024, 20:33

Проглотил и сломал зуб: в ресторане Астаны гостям подали плов со стеклом

Новости Казахстана 0 1

Историей о походе в ресторан в обеденный перерыв поделилась супруга мужчины, проглотившего стекло, которое находилось в плове. Семья решила перекусить в ресторане R одного из столичных ТРЦ, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В stories в Instagram пользовательница svl.zh рассказала подробнее о том злосчастном дне. На следующее утро у семейной пары был запланированный рейс в Германию. В ходе трапезы мужчина сломал зуб об осколок стекла.

«Мы пытались решить вопрос без полиции, запросив сумму на реставрацию зубов, а также на прохождение обследования в Германии, так как это делается натощак, а муж уже поел злосчастный плов», — рассказала супруга пострадавшего.

Поняв, что они уже не успевают попасть к столичным врачам, мужчина решил пройти обследование в Германии. Подруга семьи узнала, что на процедуру потребуется около 2 тыс евро. Эту же сумму семейство запросило у заведения, чтобы покрыть расходы. Семейной паре также пришлось предоставить билеты о вылете, они написали расписку о том, что претензий не имеют, но через время, как утверждает жена пострадавшего, начались торги. После пришлось привлекать полицию.

«В общем, друзья, мы поехали в полицейский участок, написали заявление. Юрист уже готовит досудебную претензию. По прилете мы хотим подать гражданский иск. Сейчас мы приехали в приемный покой 2-й городской больницы. Перед вылетом хотим хотя бы базово как-то провериться. Все равно это страшно, потому что что-то горло или пищевод, кажется, поцарапало», — рассказала супруга мужчины, который проглотил стекло.

Сейчас супружеская пара ждет решения ситуации.

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