Новый вице-министр назначен в Минздраве Казахстана

Постановлением правительства Казахстана Ардак Амангельдиев назначен вице-министром здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: пресс-служба правительства Казахстана

Амангельдиев родился в 1975 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, а также совместную мастерскую программу Школы имени Ли Куан Ю и Гарвардской школы имени Д. Кеннеди (степень мастера государственного управления).

Трудовую деятельность начал в 1996 году главным специалистом Карагандинского областного финансового управления.

В разные годы работал в министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования, здравоохранения, Фонде устойчивого развития "Казына", Фонде национального благосостояния "Самрук-Казына", Национальном банке, Канцелярии премьер-министра и Администрации Президента Казахстана.

С 2016 по 2023 год работал в Международном финансовом центре Астана советником управляющего, управляющим директором МФЦА.

В Минздраве Амангельдиев будет курировать вопросы стратегии, экономики и финансов.