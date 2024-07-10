Новый вице-министр назначен в Минздраве Казахстана

Постановлением правительства Казахстана Ардак Амангельдиев назначен вице-министром здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Амангельдиев родился в 1975 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, а также совместную мастерскую программу Школы имени Ли Куан Ю и Гарвардской школы имени Д. Кеннеди (степень мастера государственного управления).
Трудовую деятельность начал в 1996 году главным специалистом Карагандинского областного финансового управления.
В разные годы работал в министерствах финансов, экономики и бюджетного планирования, здравоохранения, Фонде устойчивого развития "Казына", Фонде национального благосостояния "Самрук-Казына", Национальном банке, Канцелярии премьер-министра и Администрации Президента Казахстана.
С 2016 по 2023 год работал в Международном финансовом центре Астана советником управляющего, управляющим директором МФЦА.
В Минздраве Амангельдиев будет курировать вопросы стратегии, экономики и финансов.
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