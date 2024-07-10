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10.07.2024, 08:30

Казахстанцы жалуются на навязчивые звонки налоговиков из-за декларации: что говорят в КГД

Новости Казахстана 0 1

Казахстанцы пожаловались на навязчивые звонки налоговиков, передает корреспондент Tengrinews.kz. В день налогоплательщикам могут поступать до трех звонков с разных номеров с требованием сдать декларацию.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Налоговые звонки длятся около 20 секунд и осуществляются в автоматическом режиме.

"Уважаемый налогоплательщик! Вам необходимо срочно сдать декларацию. Для подробной информации обратитесь в налоговое управление по (вашему) району", - говорится в сообщении.

В департаменте администрирования непроизводственных платежей и физических лиц комитета государственных доходов (КГД) Минфина прокомментировали эти звонки. По данным департамента, налоговики действуют в соответствии с пунктом 1 статьи 73 Налогового кодекса, в котором говорится, что налоговые органы оказывают содействие налогоплательщикам (налоговым агентам), в том числе с помощью технических средств и средств телефонной и сотовой связи.

По данным КГД, с 1 января 2024 года декларацию об активах и обязательствах (декларация формы 250.00) обязаны сдавать руководители, учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Это около 2,4 миллиона человек.

Даже если юридическое лицо приостановило деятельность, декларацию все равно нужно сдавать.

Большое количество бизнесменов еще не представили декларации, и во избежание нарушения сроков представления деклараций органы государственных доходов активно проводят массово-разъяснительную работу по порядку представления и заполнения деклараций в рамках всеобщего декларирования.

"В этих целях посредством рассылки от единого контакт-центра 1414 распространена информация о необходимости представления декларации по месту жительства физического лица в срок до 15 сентября 2024 года. Кроме того, работниками органов государственных доходов проводится обзвон физических лиц, обязанных представить декларации в текущем году. Данные меры носят уведомительный и рекомендательный характер", - пояснили в КГД.

Напомним, физические лица, представившие декларацию формы 250.00 в 2021-2023 годах, обязаны в 2024 году представить декларацию о доходах и имуществе (декларация формы 270.00).

Органы государственных доходов рекомендуют заранее подготовить подтверждающие документы, проверить наличие активов и обязательств до представления декларации, так как за достоверность и полноту сведений, приведенных в декларации, физическое лицо несет личную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

За несвоевременное представление деклараций предусмотрена административная ответственность.

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