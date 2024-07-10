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10.07.2024, 09:48

Дальнейшего падения тенге в Казахстане не будет, считают эксперты

Новости Казахстана 0 1

Результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка показали, что они сохраняют оптимистичные прогнозы по курсу тенге и некоторым вопросам. Об этом узнайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) провел опрос профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в июле 2024 года.

В нем приняли участие представители банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений.

Они озвучили свои прогнозы по таким темам, как:

  • стоимость нефти марки Brent;
  • стоимость доллара США против казахстанского тенге;
  • инфляция и рост экономики;
  • базовая ставка Нацбанка.

Что будет с тенге

Как отмечается в источнике, эксперты финансового рынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка, профицитного счета текущих операций, улучшения торгового баланса, высоких процентных ставок в стране и улучшения аппетита к риску на мировых рынках капитала.

"К началу августа текущего года курс доллара к нацвалюте может составить 473,5 тенге (текущий – 481,6 тенге), а через год – вырасти до 481,8 тенге (в прошлом прогнозе – 450,4 и 475,4 тенге соответственно).

С ослаблением нацвалюты проинфляционное давление в экономике может возрасти, но цикл осторожного снижения базовой ставки может продолжиться в июле", – считают эксперты.

Инфографика

Прогноз курса доллара в Казахстане. Источник: Ассоциация финансистов Казахстана

Прочие прогнозы

71% респондентов отметили, что ожидают снижения базовой ставки Нацбанка 12 июля (она сейчас равна 14,5%) до диапазона в 14,0-14,25% годовых. А остальные (почти треть) ждут сохранения текущих значений.

Также отмечается, что оценка инфляционных ожиданий на годовом горизонте возросла до 8,1% (7,9% ранее), впервые за последние 4 месяца. Причинами для таких ожиданий стали ослабление тенге, углубляющийся дефицит бюджета и продолжающиеся реформы в сфере регулируемых услуг.

"На этом фоне базовая ставка может сохраниться высокой через год — на отметке 12,0% годовых. Таким образом, ее реальное значение (базовая ставка минус инфляция) приблизится к верхней границе равновесного уровня для экономики страны в 3–4%", – указывается в источнике.

Что касается нефти, то через год стоимость барреля Brent прогнозируется на высокой отметке в 84,7 доллара за баррель. При этом в бюджете РК на 2025 год заложена цена в 75 долларов за баррель.

"Высокие цены на нефть, увеличение ее добычи, улучшение финансовых условий и структурные реформы поддержат экономический рост в стране – через год рост ВВП может составить 4,6% (3,8% за 1 квартал 2024 года)", – сообщают в АФК.

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