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10.07.2024, 11:21

В Казахстане ищут залежи новой нефти

Новости Казахстана 0 1

В Казахстане будут активно искать залежи редких и редкоземельных металлов. В министерстве промышленности и строительства озвучили LS подробности.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По информации ведомства, на данный момент поиск перспективных недр "новой нефти" осуществляется на 12 объектах. В конце текущего года планируется завершить работы. После этого будет проведена оценка объемов минеральных ресурсов.

Помимо этого, Корейским институтом геологических исследований КИГАМ совместно с "Казгеологией" в прошлом году были найдены перспективные ресурсы лития в Восточно-Казахстанской области. По предварительной оценке, данные запасы являются промышленными, но необходимы детальные исследования по их подтверждению и оконтуриванию площади распространения.

Месторождение было обнаружено на площади пегматитов в 1,6 кв. км, где в прошлом добывали тантал, который, как правило, содержится вместе с литием и цезием. По оценкам КИГАМ, в этом районе находятся ресурсы на 21 трлн вон ($15,7 млрд).

Между тем эксперты МФЦА считают, что Казахстан может обеспечить бесперебойные поставки критически важных минералов и помочь удовлетворить растущий мировой спрос, связанный с энергетическим переходом и развитием рынка электромобилей.

По оценкам центра, экспортным потенциалом обладают девять групп товаров, среди которых литий, никель, золото и редкоземельные металлы.

В том числе доля Казахстана на мировом рынке цинка составляет почти 5%, меди – почти 4%, свинца – почти 3%, серебра – около 2,7%, алюминия – менее 1%, золота – менее 1%.

По запасам никеля доля Казахстана оценивается в 2% от мировых запасов (около 1,5 млн тонн). По ожиданиям МФЦА, годовой спрос на это сырье увеличится с 3 млн тонн до 3,9-5,8 млн тонн к 2030 году и до 4,8-6,5 млн тонн – к 2050 году.

Литий в центре также назвали потенциально перспективным для Казахстана. В зависимости от сценария развития зеленых технологий мировой годовой спрос на него вырастет со 130 тыс. тонн в 2022 году до 312-721 тыс. тонн к 2030 году.

Говоря о редкоземельных металлах, в МФЦА сообщили, что с 2020 года экспорт данного сырья из Казахстана вырос в 4,6 раза в долларовом выражении и в 3,8 раза – в реальном. В декабре 2023 года в стране был принят комплексный план развития отрасли на 2024-2028 годы, согласно которому Казахстан в следующие пять лет планирует инвестировать 2,4 млрд тенге (~$5,3 млн) в развитие добычи "новой нефти". В мае 2024 года сенат заявил, что потенциальные ресурсы могут включать около 5 тыс. месторождений на сумму $46 трлн.

"В области развития экспорта критически важного сырья Казахстан планирует не только быть поставщиком, но и стать неотъемлемой частью цепочки поставок. Это значит, что определенные производственные процессы переработки и технологического применения будут располагаться в нашей стране. Это требует активного привлечения частного сектора – как внутреннего, так и зарубежного. С 2005 года около 16,4% ($67 млрд) совокупных ПИИ в Казахстан были связаны с металлургической отраслью, включая критически важные минералы", – заключили в центре.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил освоить залежи "новой нефти" в Казахстане. Позже в стране предложили рассекретить данные о залежах редких и редкоземельных металлов.

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