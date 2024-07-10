Прохлада придет в Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 11, 12 и 13 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие трое суток синоптическая ситуация в атмосфере будет формироваться под влиянием южного циклона, ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, на северо-западе, юго-востоке, 12-13 июля на западе, 13 июля на юге, в центре страны временами сильный дождь. По Казахстану ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.