Прохлада придет в Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 11, 12 и 13 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Согласно прогнозу погоды, в ближайшие трое суток синоптическая ситуация в атмосфере будет формироваться под влиянием южного циклона, ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, на северо-западе, юго-востоке, 12-13 июля на западе, 13 июля на юге, в центре страны временами сильный дождь. По Казахстану ожидаются гроза, град, шквал и усиление ветра.
"Прогнозируется понижение температуры воздуха: днем на западе страны до +25+30 градусов, на северо-западе до +20+30 градусов, а на севере и востоке республики ожидается повышение дневных температур до +28+38 градусов, на остальной территории изменений не ожидаются", - говорится в сообщении.
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