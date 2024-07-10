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10.07.2024, 12:07

937 человек в однокомнатной квартире сделали казахстанца уголовником

Новости Казахстана 0 1

Суд в Астане вынес приговор жителю столицы, который незаконно прописал в своей однокомнатной квартире почти тысячу человек. Астанчанина признали виновным в организации незаконной миграции, сообщает Orda.kz.

Фото: elements.envato.com
Фото: elements.envato.com

По информации прокуратуры Астаны, ведомство провело проверку и выяснило, что в квартире площадью менее 36 квадратных метров официально «жили» 937 человек. Такая аномально высокая плотность населения в этой части столицы вызвала пристальный интерес у сотрудников прокуратуры, и в отношении владельца недвижимости возбудили уголовное дело.

Гособвинение доказало, что астанчанин регистрировал в своей квартире мигрантов, делая вид, что сдаёт им жильё. Суд признал жителя столицы виновным по ч. 1 ст. 394 УК РК — эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до двух тысяч МРП, общественных работ сроком до 600 часов, ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.

Практика фиктивной регистрации иностранцев существовала в Казахстане и раньше — но это, по-видимому, один из первых случаев, когда казахстанца осудили за такие махинации как организатора незаконной миграции.

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