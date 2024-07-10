МВД обратилось к казахстанским водителям

В Министерстве внутренних дел Казахстана обратились к участникам дорожного движения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

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В МВД пояснили, что поводом для обращения стало то, что в последнее время в СМИ и соцсетях публикуются видео, на которых участники дорожного движения требуют от сотрудников полиции предоставления документов о проведении оперативно-профилактических мероприятий и препятствуют их работе.

Законом "О дорожном движении" и правилами дорожного движения определены конкретные основания, а также порядок действий полицейских и водителей при остановке транспортного средства. При остановке автомашины полицейский должен подойти, представиться, предъявить служебное удостоверение и разъяснить причину остановки. В свою очередь водитель обязан выполнить законные требования сотрудника органов внутренних дел. А сотрудник полиции не обязан предъявлять документы, подтверждающие проведение оперативно-профилактических мероприятий", - говорится в обращении Министерства внтуренних дел Казахстана.

В ведомстве отметили, что невыполнение законных требований полицейского, противоправное вмешательство в его деятельность при исполнении им своих служебных обязанностей влекут административную ответственность в виде штрафа.

"Штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге) либо арест на срок до 15 суток", – отметил председатель Комитета административной полиции МВД Казахстана Кайсар Султанбаев.

Ранее корреспонденты Tengrinews.kz в спецпроекте "Что будет с Казахстаном" поднимали проблему высокой смертности и травматизма на дорогах, особенно в крупных городах. Тогда отмечалось, что ежедневно нас сопровождают новости о последствиях столкновений автомобилей, о пострадавших пешеходах и авариях, чаще всего завершающихся трагическими последствиями.

По статистике МВД, за последние четыре года ежегодно в результате аварий погибло в среднем более 2 200 наших граждан. Еще более 17 тысяч человек получили травмы различной степени тяжести. К декабрю 2023 года произошло 13 207 ДТП, в которых погибли 2 226 человек и пострадали 16 284. С 2020 года число погибших и пострадавших ежегодно только растет, что не может не вызывать тревогу.