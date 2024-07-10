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10.07.2024, 13:06

Производители повысили цены на бензин

Новости Казахстана 0 1

Нефтедобытчики повысили цены на свое сырье в трех областях Казахстана, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В июне этого года цена за тонну сырой нефти по стране составляла 102,3 тыс. тенге. Это немного выше, чем в том же месяце прошлого года – на 0,8%, сообщает Бюро нацстатистики.

Данное изменение обусловлено снижением цены на 3% на нефть, которую добывают в Атырау, где тонна сырья оценивалась в 98,9 тыс. тенге.

А вот в трех других областях заметно подорожание. В Кызылординской области цена на черное золото повысилась на 3,3%, до 110,6 тыс. тенге, в Мангистауской – на 16,7%, до 115,6 тыс. тенге, а в Актюбинской – на 14,7%, до 109,5 тыс. тенге.

Между тем тонну бензина производители в прошлом месяце оценивали в среднем в 165,4 тыс. тенге, рост за год – на 6%.

На летнее дизельное топливо цена почти не изменилась – 218,4 тыс. тенге за тонну (+0,04%), а зимнее подорожало на 12,8%, до 223,4 тыс. тенге.

По другим нефтепродуктам также заметно повышение цен. Дорожный битум стоил в июне 210,1 тыс. тенге за тонну (+0,6%), печное бытовое топливо – 210,4 тыс. тенге (+6,3%), а сжиженные пропан и бутан – 51,2 тыс. тенге (+20,7%).

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