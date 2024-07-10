Нашествие ядовитых пауков в Казахстане: 6 человек попали в реанимацию

По данным пресс-службы акима Атырауской области, нашествие каракуртов наблюдается в песчаных районах региона, это Индерский, Исатайский и Курмангазинский районы. После укусов этих насекомых шесть человек попали в реанимацию, двое из них дети, передает Tengrinews.kz со ссылкой на " Мой город ".

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В областной станции скорой помощи зарегистрированы два случая нападения каракуртов - в селе Есбол Индерского района и в Исатайском районе. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Еще девять человек получают лечение в областной больнице, четверо из них оказались в реанимации. Еще трое получили инъекции.

В детскую больницу попали трое детей, двоих пришлось поместить в реанимацию, еще один отделался легкой формой течения болезни.

Ранее сообщалось о том, что в Атырауской области от укусов каракуртов погибло 63 верблюда.

На нашествие каракуртов также пожаловались жители Актау. Они сообщили, что ядовитые пауки пробираются в подъезды жилых домов и даже в квартиры.