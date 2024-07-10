Ипотечный рынок в Казахстане хотят кардинально изменить

В своем годовом отчете ведомство проанализировало данную сферу с 2021 года по I полугодие 2023 года и охарактеризовало рынок услуг жилищных ипотек как высококонцентрированный, с неразвитой конкуренцией.

По информации АЗРК, Отбасы банк, Банк ЦентрКредит, Bereke Bank, Банк Фридом Финанс Казахстан имеют стабильность в рамках госпрограмм и занимают совокупное доминирующее положение. При этом Отбасы банк имеет подавляющую долю вне госпрограмм, то есть обладает возможностью контролировать данную сферу и оказывать значительное влияние на общие условия.

Поэтому агентство предлагает направить в ряд госорганов* рекомендации о принятии нескольких мер.

Во-первых, необходимо ввести адресное субсидирование ипотечного займа, ориентируясь на социальный статус заемщика. Оно должно даваться непосредственно клиенту, минуя банки. Сами фининституты должны предлагать только рыночные ставки, конкурировать между собой.

Сейчас же выдаются льготные процентные ставки, когда у всех банков в рамках госпрограмм одинаковые условия.

Во-вторых, АЗРК предлагает закрепить на законодательном уровне использование единовременных пенсионных выплат граждан из ЕНПФ в качестве целевого депозита на улучшение жилищных условий на счетах банков второго уровня (БВУ). Это предоставит гражданам возможность накопления денег в любом финиституте на более выгодных условиях.

В-третьих, нужно внести поправки в Налоговый кодекс по снижению ИПН для потребителей ипотечных займов в БВУ в части суммы погашения процентов по жилищному кредиту от зарплаты.

В-четвертых, нужно ввести механизм участия государства в первоначальном взносе – так называемую сдвоенную ипотеку: первый заем выдает государство на первоначальный взнос лицу, входящему в социальную категорию, а второй – фининститут на оставшуюся стоимость жилья.

Затем государство замораживает выданную сумму. Потребитель вносит полученный в долг первоначальный взнос в коммерческий банк, где планирует взять ипотеку. После этого казахстанец сначала осуществляет выплаты фининституту. Только по завершении данного процесса он возвращает государству деньги. При этом ставка по кредиту на первоначальный взнос должна быть существенно ниже ставки коммерческого банка по ипотеке.

В-пятых, необходимо сократить долю промежуточных и предварительных займов, а также вывести Отбасы банк из коммерческого сегмента ипотечного рынка (вне госпрограмм).

В-шестых, в рамках госпрограмм цены на жилье должны быть фиксированные.

Напомним, в декабре АЗРК опубликовало проект закона, в котором предложило разрешить БВУ принимать жилищные вклады. В агентстве полагают, что данный шаг сформирует здоровую конкуренцию, повысит эффективность обеспечения населения жильем, расширит право выбора у потребителей, а также разгрузит деятельность Отбасы банка.

* Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финрынка, министерство национальной экономики, министерство финансов.