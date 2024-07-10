Скончался легендарный тренер Жаксылыка Ушкемпирова

Тренер Олимпийского чемпиона по борьбе Жаксылыка Ушкемпирова Ром Ильматов скончался на 93-м году жизни, передает Tengri Sport .

Фото: olympic.kz

О смерти легендарного специалиста сообщили в Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана. Прощание с Ромом Хасановичем Ильматовым пройдет 11 июля в Семее.

Ильматов родился в 1936 году на станции Аул Бородулихинского района и с 14 лет занимался греко-римской борьбой. С 1957 года он стал преподавать в педагогическом университете и заниматься тренерской деятельностью.

Самым известным учеником Ильматова являлся Жаксылык Ушкемпиров - Олимпийский чемпион 1980 года и чемпион мира 1981 года по греко-римской борьбе.

Фото: olympic.kz.

Прославленный борец не смог пережить своего учителя и умер 4 года назад в столице Казахстана.