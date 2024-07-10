В Казахстане предлагают отказаться от госрегулирования цен на ГСМ

В ведомстве отмечают, что недропользователи несут убытки из-за внутреннего регулирования цен. В то время как компании, которые работают по соглашению о разделе продукции (СРП), не имеют обязательств по поставкам в Казахстан и направляют все сырье на экспорт по рыночным показателям. Они осваивают три крупных месторождения: Тенгиз, Карачаганак и Кашаган (67% от общего объема добычи).

В целом, согласно анализу агентства, в 2023 году добыча нефти и газового конденсата составила почти 90 млн тонн. На экспорт пришлось 70,5 млн тонн. Переработка на НПЗ – 16,6 млн тонн (18,5% от общего объема производства).

Из 105 организаций, которые реализуют черное золото на внутреннем рынке, в прошлом году 6,5 млн тонн пришлись на группу CNPC (39,3%), и 4,7 млн тонн – на "КазМунайГаз" (28,2%). На остальные субъекты пришлось 5,4 млн тонн (32,5%). В связи с этим сфера оптовой реализации нефтепродуктов характеризуется как высококонцентрированная. А две группы компаний признаны субъектами, занимающими доминирующее положение.

При этом, по прогнозам министерства энергетики, основная социальная нагрузка по поставкам сырья в Казахстан ложится на недропользователей, относящихся к стареющей группе месторождений. По прогнозу Минэнерго, к 2030 году объемы добываемых ими углеводородов снизятся на 5 млн тонн, или на 15%, тогда как рост потребления прогнозируется на уровне 20%.

Это увеличит нагрузку с текущих 55% до 77%, что при сохранении нынешней ситуации исчерпает возможности производителей нефти по субсидированию внутреннего рынка.

В АЗРК назвали барьеры, которые мешают развивать конкуренцию в стране.

В первую очередь влияет высокая налоговая нагрузка по контрактам на недропользование по углеродам. По данным ассоциации PetroMining, нефтегазодобывающие организации занимают первое место среди всех отраслей по уровню налоговой нагрузки: КНН (коэффициент налоговой нагрузки) составляет 28,5% по методике министерства финансов; у тех, кто работает по СРП – 29%. В сфере добычи металлургических руд КНН равен 15,9%, ГМК-производства – 7,4%.

В АЗРК привели несколько причин. В том числе то, что в набор для недропользователей включены НДПИ, рентный налог, ЭТП, налог на сверхприбыль, бонусы и прочие платежи. Помимо этого, также предусмотрены контрактные обязательства, которые несут существенную финансовую нагрузку.

Режим СРП ввиду его стабильности невозможно поменять, и любые попытки государства по его пересмотру могут привести к рискам международных разбирательств.

Возвращаясь к регулированию внутренних цен на ГСМ, в агентстве отметили, что из-за потолка ниже себестоимости отрасль является убыточной. В то же время сектор углеводородного сырья требует существенных инвестиций в геологоразведку, где большинство участков уже изучены и необходимы инвестиции в слабоизученные либо сложные морские участки. Общее падение добычи за последние пять лет составило 17%, что в абсолютном выражении составляет 3,6 млн тонн. Инвестиции в геологоразведку значительно снизились: в среднем инвестиции за период с 2011 по 2016 год составляли $855,5 млн, тогда как с 2017 по 2022 год – $318 млн (-2,6 раза).

В АЗРК отметили, что улучшенный модельный контракт помогает привлечь деньги в сложные проекты. Однако текущая налоговая модель не заинтересовывает в реинвестировании в разведку и добычу нефти.

Еще одним барьером является монопольное положение национальной компании на рынке магистральных трубопроводов. Из-за этого существует односторонний (монопольный) рост тарифов на транспортировку, который напрямую влияет на доходность недропользователей. Также существует риск отказов национальной компании в доступе к трубопроводной мощности по причинам отсутствия дополнительной свободной пропускной способности или как скрытой ограничительной меры в экспорте.

Таким образом, экспортный потенциал компаний напрямую зависит не только от потребности внутреннего рынка (административное государственное регулирование), но и от национальной компании.

Возможности магистральных операторов оказывают влияние на Казахстан в связи с недополучением недропользователями прибыли и непрозрачными условиями транспортировки нефти.

Проблемой в АЗРК назвали и квотирование поставок сырья местным переработчикам. Графиком определяются наименования недропользователей, объемы и НПЗ, без достаточного учета экономической и логистической составляющих собственников черного золота.

Не предусмотрены критерии формирования перечня добывающих организаций, осуществляющих поставки на внутренний рынок, и объемов для каждого из них. В связи с этим в АЗРК назвали этот механизм распределения непрозрачным.

Кроме того, право "КазМунайГаза" в области углеводородов на основании прямых переговоров является тормозящим фактором перед непосредственным аукционом на участок и добычу нефти. Более того, это является дестимулирующим фактором в части увеличения финансирования разведки и усовершенствования потенциала R&D разработок КМГ (поскольку определенная часть рынка гарантирована государством).

Предельные цены на ГСМ и черное золото в стране также беспокоят АЗРК.

"Сложившаяся ситуация является наибольшим сдерживающим фактором в экономическом развитии организаций, влияющим на уровень добычи и восполнение ресурсной базы. В целях его устранения необходимо приравнять маржинальность от реализации нефти на экспорт с внутренним рынком посредством дерегулирования ценообразования ГСМ в стране", – пояснили в агентстве.

В связи с этим в АЗРК предложили пересмотреть правила определения предельных цен на топливо с учетом их поэтапного увеличения и для перераспределения дохода в сторону собственников нефти. Впоследствии стоимость должа быть отпущена в свободное плавание.

Также необходимы прозрачные механизмы и правила равноправного доступа к транспортировке сырья и его переработке на НПЗ.

Помимо этого, нужна отмена либо ограничение преимущественного права нацкомпании по разведке и добыче в рамках прямых переговоров на месторождениях.

Кроме того, в агентстве предлагают реформировать систему продажи месторождений, очищенных от правовых притязаний по границам контрактных территорий.

В АЗРК рекомендуют профильному ведомству инициировать нормативные поправки, которые будут регулировать квоты на поставки углеводородов.

По мнению ведомства, необходима и разработка налоговой модели, предусматривающей преференции при наличии вертикально интегрированной нефтяной компании (ВИНК) и инвестиций в разведку.

Также в агентстве акцентируют внимание на развитии частных ВИНК на данном рынке и привлечении частных инвестиций.

Помимо этого, требуется разработка маркетплейса на базе НПЗ при покупке черного золота для самостоятельной переработки.

Резюмируя вышесказанное, агентство планирует включить в свой план работы анализ состояния конкуренции по транспортировке нефти через трубопроводы (за исключением субъектов естественной монополии) и по ее переработке.