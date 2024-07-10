Когда Казахстан полностью перейдет на цифровое телевидение

Национальный оператор “Казтелерадио” сообщил, что аналоговое телевидение прекратит свое существование в 2025 году, передает Liter.kz.
Согласно данным компании, на сегодняшний день цифровым телевидением охвачено более 93% казахстанцев.
Планируется, что к 2025 году цифровое эфирное телевидение охватит не менее 98% населения Казахстана. “Казтелерадио” утверждает, что это улучшит качество телесигнала и создаст новые возможности для информационного и культурного обогащения граждан.
“При аналоговом телевещании для передачи изображения и звука используется аналоговый электрический сигнал и за одной частотой закрепляется один канал. Цифровое вещание, напротив, представляет телевидение нового поколения с высокой скоростью передачи сигнала”, – поясняет национальный оператор.
Казахстанцы смогут смотреть отечественные телеканалы в цифровом качестве без абонентской платы. Трансляция телеканалов будет вестись на казахском и русском языках.
Напомним, проект по поэтапному внедрению цифрового эфирного телевещания и полному отключению аналогового телевидения в Казахстане реализуется с 2018 года.
С 1 сентября 2024 года на цифровое телевидение частично перейдут Восточно-Казахстанская, Атырауская и Абайская области.
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