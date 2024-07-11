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10.07.2024, 19:20

Сколько миллиардов долларов нужно выплатить Казахстану по внешнему долгу в 2024 году и каким странам

Новости Казахстана 0 1

Внешний долг Казахстана на 1 апреля 2024 года составил $162,5 млрд, снизившись на $0,2 млрд с начала года, сообщает Нацбанк РК, передает kursiv.media

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Из $162,5 млрд внешнего долга $13,3 млрд приходится на государственный внешний долг, еще $15,5 – это долг банков и организаций, контролируемых государством, $2,8 млрд – гарантированный государством долг, $133,7 млрд – долг частного сектора. 

В разрезе стран в пятерку крупнейших кредиторов Казахстана входят Нидерланды ($42,7 млрд), Россия ($12,9 млрд), Великобритания ($12,4 млрд), США ($11,7 млрд) и Франция ($11,1 млрд). Также в число крупных входят Китай ($9,5 млрд) и Бермудские острова ($9,3 млрд). 

Более $80,9 млрд заимствований приходится на промышленность и разработку карьеров, $17,7 млрд – финансовую и страховую деятельность, $13,4 млрд – обрабатывающую промышленность. Также значительные средства были направлены на госуправление и оборону ($11,2 млрд), развитие автомобильной отрасли ($10,9 млрд), научную и техническую деятельность ($10,5 млрд). 

Более $116 млрд долга было заимствовано в долларах США, $9,3 млрд – в тенге, $5,7 млрд – в евро и $4,1 млрд – в рублях. 

До конца 2024 года Казахстану нужно совершить платежи по внешнему долгу на сумму $32,6 млрд, из них проценты по займам составят $8,8 млрд. При этом $6,1 млрд будут оплачены товарами или услугами.

В 2025 году общая сумма платежей также составит $32,6 млрд, из которых проценты – $11 млрд. Более $8 млрд долга будет оплачено товарами и услугами. В целом из $162 млрд внешнего долга почти треть ($60,9 млрд) должна быть погашена товарами, работами или услугами. 

С января 2024 года внешний долг снизился на $0,5 млрд за счет стоимостных, курсовых и прочих изменений. Однако увеличение операций платежного баланса на $0,3 млрд привело в итоге к снижению объема внешнего долга всего на $0,2 млрд. 

Более 88% заимствований приходится на долгосрочный (свыше 1 года) внешний долг, что, с одной стороны, минимизирует риски ликвидности, а с другой – усиливает влияние на погашение и обслуживание долга изменения общих рыночных условий.

В структуре внешнего долга по видам финансовых инструментов преобладают кредиты и займы, привлеченные от нерезидентов (74,2%), и долговые ценные бумаги на руках у нерезидентов (8,3%).

В 2023 году ВВП Казахстана, по данным Всемирного банка, составил $259,7 млрд, соответственно, на внешний долг страны приходится 62,5% от этой суммы.  

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