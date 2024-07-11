Это потолок: "самый лучший номер" сняли на видео в Казахстане

Пользователи Казнета активно обсуждают автомобиль, попавший на кадры в Северо-Казахстанской области. Интерес пользователей вызвал необычный госномер BMW – 777 BOG, передает Tengri Auto .

Фото: кадры из видео

Автор ролика комментирует, что это "потолок" по номерам.

"Ты победил в моей рубрике. Это самый лучший номер в номинации "самый лучший номер".

Другие пользователи также отмечают, что номер действительно необычный и наверняка влетел владельцу в копеечку.

"В Караганде такая же BMW 666 ZLO. Им, конечно, лучше не встречаться". "Выиграл эту жизнь". "А разве эти номера не под запретом?"

Напомним, в конце ноября прошлого года в список запрещенных номеров попали те буквенные комбинации, произношение и чтение которых "чуждо культуре речи".

Вето наложили на 106 буквенный комбинаций: AAM, BOK, CEX, FBP, HER, KAL, KOT, MAL, SOR, SOP, SOS, SEX, USA, XER, XYE, ZEK, GEY, GEI, GAY, JID, GON, GAD, CON, QUM, GOD, EBI, EPT, IIM, GOS, IIN, QAS, OON, XUI, QR, HUY, ISK, HYI, QYS, XUY, JUN, XER, BOQ, QUL, SIK, QAN, SYK, JUT, QOR, QYQ, QOI, TYQ, JOI, JMI, JYN, GAI, IBU, VOR, EBU, BOP, FUK, FAK, FUC, FAC, IOX, IOH, LOX, LOH, COX, KOX, FBR, POX, KNB, MVD, OPG, EBR, AMM, SGL, ASS, HAX, NAX, AM, IB, KZ, PK, QU, KP, UD, WX, TG, NS, CS, PV, AK, WK, JO, AQ, AO, RK, NN, BS, ST, BA, AW, AP, AE, AX.