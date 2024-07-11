Солдата, к которому не приехали на присягу, перевели в президентский полк

Помните солдата, видео с которым долго обсуждали в Казнете, так как к нему на присягу не смогли приехать родные. Сегодня, 10 июля 2024 года, стало известно, что его перевели в президентский полк “Айбын” Сил особого назначения СГО РК, п ередает Liter.kz .

Кадр из видео

Помните солдата, видео с которым долго обсуждали в Казнете, так как к нему на присягу не смогли приехать родные. Сегодня, 10 июля 2024 года, стало известно, что его перевели в президентский полк “Айбын” Сил особого назначения СГО РК, передает Liter.kz.

Около двух миллионов просмотров набрал ролик с солдатом, к которому никто не приехал на присягу. Пользователей соцсетей тронула эта ситуация и они выразили поддержку молодому человеку.

Сегодня в Министерстве обороны РК сообщили корреспонденту Liter.kz, что рядового Землянкина перевели в Службу государственной охраны.

“Военнослужащий срочной службы войсковой части 51809 МО РК рядовой А.Землянкин переведен в президентский полк «Айбын» Сил особого назначения СГО РК”, – говорится в официальном сообщении.

В министерстве также отметили, что он хороший парень.