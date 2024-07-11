Мошенники используют госсимволы: эксперт призывает принять меры

Общественный активист Юрий Ли обратился к госорганам по поводу мошенников, использующих госсимволику, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Учредитель и генеральный директор общественного фонда "Финансовая культура Казахстана", автор проекта Stop-piramida.kz и экс-депутат Мажилиса Юрий Ли в соцсетях выпустил обращение, в котором заявил, что мошенники "продолжают финансовое изнасилование страны".
По его словам, в мошеннических Telegram-каналах, которые предлагают услуги по "инвестированию", для придания большей убедительности публикуют "лицензии" Национального банка с "гербовой печатью".
"В конце декабря 2023 года мы обратились в различные госорганы по принятию мер к этим мошенникам, но получили только кучу отписок. Отвечали, дескать, этим должен заниматься другой орган. Сейчас ситуация усугубилась, и на использовании фальшивых лицензий мошенники не остановились. Дело дошло до того, что они выходят по видеосвязи на наших граждан в форме представителей правоохранительных органов, демонстрируя герб, флаг, и вымогают деньги. Они присваивают себе статус представителей власти и от лица госслужащих занимаются вымогательством. На это госорганы отделываются отговоркой, что "не верьте мошенникам и это не мы", - рассказал Юрий Ли.
Активист также привел в пример фейковую страницу Нацбанка Казахстана, которая существует в Instagram (при этом у настоящей страницы главного банка страны даже нет галочки, подтверждающей подлинность). Мошенники используют фейковую страницу, чтобы через таргетированную рекламу нанимать дропперов - людей, которые предоставляют свои счета для промежуточных операций по уводу денег у обманутых граждан, получая в качестве награды проценты от транзакций.
Эксперт и автор проекта Stop-piramida.kz в своем обращении задался вопросами, подавал ли Нацбанк и те, от чьего имени вымогаются деньги, заявления в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности этих лиц или они отделались предупреждением.
Прозвучали еще такие вопросы:
"Если государство не осуществит ряд мероприятий по выявлению лиц, которые прикрываются символикой Казахстана, то это групповое финансовое изнасилование не закончится и они продолжат выкачивать деньги граждан", - отметил общественник.
По словам Юрия Ли, такие безнаказанные действия мошенников подрывают доверие к государству.
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