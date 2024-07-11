18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.48
517.76
5.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
11.07.2024, 07:57

Мошенники используют госсимволы: эксперт призывает принять меры

Новости Казахстана 0 1

Общественный активист Юрий Ли обратился к госорганам по поводу мошенников, использующих госсимволику, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Учредитель и генеральный директор общественного фонда "Финансовая культура Казахстана", автор проекта Stop-piramida.kz и экс-депутат Мажилиса Юрий Ли в соцсетях выпустил обращение, в котором заявил, что мошенники "продолжают финансовое изнасилование страны".

По его словам, в мошеннических Telegram-каналах, которые предлагают услуги по "инвестированию", для придания большей убедительности публикуют "лицензии" Национального банка с "гербовой печатью".

"В конце декабря 2023 года мы обратились в различные госорганы по принятию мер к этим мошенникам, но получили только кучу отписок. Отвечали, дескать, этим должен заниматься другой орган. Сейчас ситуация усугубилась, и на использовании фальшивых лицензий мошенники не остановились. Дело дошло до того, что они выходят по видеосвязи на наших граждан в форме представителей правоохранительных органов, демонстрируя герб, флаг, и вымогают деньги. Они присваивают себе статус представителей власти и от лица госслужащих занимаются вымогательством. На это госорганы отделываются отговоркой, что "не верьте мошенникам и это не мы", - рассказал Юрий Ли.

Активист также привел в пример фейковую страницу Нацбанка Казахстана, которая существует в Instagram (при этом у настоящей страницы главного банка страны даже нет галочки, подтверждающей подлинность). Мошенники используют фейковую страницу, чтобы через таргетированную рекламу нанимать дропперов - людей, которые предоставляют свои счета для промежуточных операций по уводу денег у обманутых граждан, получая в качестве награды проценты от транзакций.

Эксперт и автор проекта Stop-piramida.kz в своем обращении задался вопросами, подавал ли Нацбанк и те, от чьего имени вымогаются деньги, заявления в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности этих лиц или они отделались предупреждением.

Прозвучали еще такие вопросы:

  • Возбуждали ли органы по своей инициативе дела в отношении таких нарушителей, использующих госсимволику?
  • Были ли найдены те, кто в форме сотрудников органов по видеосвязи запугивал граждан, ведь их лица известны и публиковались в сети?
  • Когда будет введена уголовная ответственность для дропперов?

"Если государство не осуществит ряд мероприятий по выявлению лиц, которые прикрываются символикой Казахстана, то это групповое финансовое изнасилование не закончится и они продолжат выкачивать деньги граждан", - отметил общественник.

По словам Юрия Ли, такие безнаказанные действия мошенников подрывают доверие к государству.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…