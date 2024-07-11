В Казахстане снова подорожают сигареты

С 15 июля в Казахстане подорожают сигареты. Минимальная цена на табачные изделия вырастет до 820 тенге. Об этом сообщает Комитет государственных доходов Минфина РК, передает kursiv.media

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«Будут применяться следующие минимальные розничные цены: на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком с 15 июля по 31 декабря 2024 года включительно – 820 тенге; с 1 января 2025 года – 870 тенге», — говорится в сообщении.

Сейчас минимальная цена на табачные изделия составляет 770 тенге. В Минфине отметили, что с 1 января 2024 года ставка акциза на табачные изделия увеличилась на 12,8% по сравнению с прошлым годом.

Ранее мажилис одобрил проект закона, ограничивающий потребление табачных изделий, согласно которому максимальное наказание за продажу вейпов — арест до 50 суток. А за ввоз и распространение — лишение свободы до двух лет.

В апреле 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет, а также их рекламу в Казахстане.