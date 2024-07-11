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11.07.2024, 09:56

Путевки в Турцию рекордно подорожали в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

В июне был зафиксирован рекордный рост цен на путевки в Турцию – сразу на 28,5% за год. Это самое сильное подорожание за многие годы. Подробности узнайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Многие казахстанцы предпочитают отдыхать за границей, а не на отечественных курортных зонах.

При этом цена такого отдыха не стоит на месте. Так, например, путевки в Турцию, как заметили аналитики Telegram-канала Data Hub, сильно подорожали. В июне годовой прирост составил 28,5%.

"Такое подорожание стало самым ощутимым по меньшей мере с начала 2011 года", – отмечают аналитики.

Заметнее всего выросли цены в Кызылординской области – сразу на 82%. Следом идет Актюбинская область – плюс 58%, а третье место разделили Северо-Казахстанская и Жамбылская области с приростом по 54% в каждом из регионов.

Рост цен на путевки в Турцию

Рост цен на путевки в Турцию. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

В Алматы цены выросли на 35% за год, а в Астане – на 30%. Шымкент стал единственным исключением – здесь цены за год снизились сразу на 20%.

"Более того, в июне 2023-го статистика тоже фиксировала годовое падение, сразу вполовину. Правда, тут мог быть эффект высокой базы: в июне 2022-го шымкентские цены на путевки росли год к году в два раза.

А вот чего мы не знаем, это сколько конкретно стоят путевки в каждом из регионов. Средних цен статистика не приводит", – отмечается в источнике.

Вполне возможно, что рост цен на путевки мог произойти в том числе и из-за возросшего спроса на заграничный отдых среди казахстанцев. Только за 2023 год количество выехавших за рубеж туристов составило почти 1,2 млн человек, что на 20,3% больше, чем было годом ранее.

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