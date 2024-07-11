Как и когда заработает новое правило для выдачи кредитов

На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления об утверждении Правил получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Турар Казангапов

Когда вступит в силу

Запрет на получение кредита без согласия супруга вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Размер кредита

Получать согласие супруга надо будет на кредиты в размере 1000-кратного месячного расчетного показателя (МРП) или больше. В 2024 году это почти 3,7 миллиона тенге.

Как будут оформлять разрешение

Разрешение супругу на кредит можно будет оформить как на бумаге, так и в электронной форме.

Согласие, оформляемое на бумажном носителе, подписывается супругом (супругой) заемщика или его (ее) доверенным лицом, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Согласие, оформляемое в электронном виде, предоставляется посредством программного обеспечения организации, которая выдает кредит (банк или микрофинансовая организация) либо через портал E-gov. При этом обязательна биометрическая идентификация.

Согласие, оформляемое в электронном виде, удостоверяется супругом (супругой) заемщика в течение 48 часов с момента получения такого согласия посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Что обязательно указать в разрешении

В разрешении на кредит нужно будет указать:

дату оформления;

сведения о человеке, которому дают разрешение: фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИИН;

сведения о кредите: сумма, срок, размер ставки вознаграждения.

Проект постановления опубликован 10 июля и будет на обсуждении до 24 июля.