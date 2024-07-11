Как и когда заработает новое правило для выдачи кредитов

На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления об утверждении Правил получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Запрет на получение кредита без согласия супруга вступит в силу 1 сентября 2024 года.
Получать согласие супруга надо будет на кредиты в размере 1000-кратного месячного расчетного показателя (МРП) или больше. В 2024 году это почти 3,7 миллиона тенге.
Разрешение супругу на кредит можно будет оформить как на бумаге, так и в электронной форме.
Согласие, оформляемое на бумажном носителе, подписывается супругом (супругой) заемщика или его (ее) доверенным лицом, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности.
Согласие, оформляемое в электронном виде, предоставляется посредством программного обеспечения организации, которая выдает кредит (банк или микрофинансовая организация) либо через портал E-gov. При этом обязательна биометрическая идентификация.
Согласие, оформляемое в электронном виде, удостоверяется супругом (супругой) заемщика в течение 48 часов с момента получения такого согласия посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП).
В разрешении на кредит нужно будет указать:
Проект постановления опубликован 10 июля и будет на обсуждении до 24 июля.
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