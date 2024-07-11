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11.07.2024, 10:53

Как и когда заработает новое правило для выдачи кредитов

Новости Казахстана 0 1

На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления об утверждении Правил получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита физическому лицу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Турар Казангапов
Фото ©️ Турар Казангапов

Когда вступит в силу

Запрет на получение кредита без согласия супруга вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Размер кредита

Получать согласие супруга надо будет на кредиты в размере 1000-кратного месячного расчетного показателя (МРП) или больше. В 2024 году это почти 3,7 миллиона тенге.

Как будут оформлять разрешение

Разрешение супругу на кредит можно будет оформить как на бумаге, так и в электронной форме.

Согласие, оформляемое на бумажном носителе, подписывается супругом (супругой) заемщика или его (ее) доверенным лицом, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности.

Согласие, оформляемое в электронном виде, предоставляется посредством программного обеспечения организации, которая выдает кредит (банк или микрофинансовая организация) либо через портал E-gov. При этом обязательна биометрическая идентификация.

Согласие, оформляемое в электронном виде, удостоверяется супругом (супругой) заемщика в течение 48 часов с момента получения такого согласия посредством электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Что обязательно указать в разрешении

В разрешении на кредит нужно будет указать:

  • дату оформления;
  • сведения о человеке, которому дают разрешение: фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИИН;
  • сведения о кредите: сумма, срок, размер ставки вознаграждения.

Проект постановления опубликован 10 июля и будет на обсуждении до 24 июля.

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