Зачем прокуратуре понадобился кожаный плащ за 800 тысяч тенге

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На сайте госзакупок появился необычный лот от прокуратуры Западно-Казахстанской области. Надзорный орган заказывал пошив кожаного плаща для представителя высшего офицерского состава. Лот оценивался в 800 тысяч тенге.

В пресс-службе прокуратуры области сообщили, что 6 июня действительно была объявлена подобная закупка через запрос ценовых предложений. Понадобился плащ, как пояснили в пресс-службе, "в связи со служебной необходимостью".