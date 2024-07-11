Зачем прокуратуре понадобился кожаный плащ за 800 тысяч тенге

В прокуратуре Западно-Казахстанской области рассказали о приобретении кожаного плаща для начальства, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На сайте госзакупок появился необычный лот от прокуратуры Западно-Казахстанской области. Надзорный орган заказывал пошив кожаного плаща для представителя высшего офицерского состава. Лот оценивался в 800 тысяч тенге.
В пресс-службе прокуратуры области сообщили, что 6 июня действительно была объявлена подобная закупка через запрос ценовых предложений. Понадобился плащ, как пояснили в пресс-службе, "в связи со служебной необходимостью".
"13 июня 2024 года государственная закупка признана несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения от ТОО "Камода". В тот же день порталом государственных закупок автоматически создано электронное приглашение поставщику ТОО "Камода". По итогам государственных закупок от 18 июня 2024 года решено заключить договор о государственных закупках способом "из одного источника посредством электронных закупок" с приглашенным поставщиком ТОО "Камода", - сообщили в прокуратуре ЗКО.
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