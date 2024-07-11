Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе 2024

Август 2024 года подарит казахстанцам десять выходных дней, благодаря нескольким государственным и профессиональным праздникам, передает Liter.kz.
В конце августа при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 августа по 1 сентября включительно.
Для работающих по шестидневной неделе 30 августа также будет выходным, а 31 августа будет рабочим днем, после которого последует выходной 1 сентября.
В августе отмечают и другие праздники, не влияющие на рабочий график казахстанцев:
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