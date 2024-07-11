Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе 2024

Август 2024 года подарит казахстанцам десять выходных дней, благодаря нескольким государственным и профессиональным праздникам, передает Liter.kz .

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В конце августа при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 августа по 1 сентября включительно.

Для работающих по шестидневной неделе 30 августа также будет выходным, а 31 августа будет рабочим днем, после которого последует выходной 1 сентября.

30 августа (пятница) – День Конституции РК. Этот государственный праздник выпадает на пятницу, что создаст длинный уикенд;

31 августа (суббота) – дополнительный выходной день;

1 сентября (воскресенье) – выходной день.

В августе отмечают и другие праздники, не влияющие на рабочий график казахстанцев: