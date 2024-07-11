Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана

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"Письмо, направленное АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в адрес отдельных депонентов, обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария", - пояснили в пресс-службе казахстанского депозитария.

Поясним, что Национальный расчетный депозитарий - это российская структура.

В письме Центрального депозитария указан срок до 10 августа. Данный срок был установлен в связи с тем, что самому Центральному депозитарию требуется время на прием и обработку инструкций от клиентов.

Как уточнили в пресс-службе, речь идет о ценных бумагах с международным идентификационным кодом (ISIN) "ru", учет которых осуществляется в Национальном расчетном депозитарии России.

"В письме Центральный депозитарий заблаговременно уведомляет клиентов о возможных ограничениях и сложностях в исполнении приказов по ценным бумагам с ISIN-ами "ru" после указанной даты", - отметили в пресс-службе.

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", дочерняя структура Национального банка, хранит информацию по ценным бумагам, осуществляет учет и регистрацию всех сделок и операций. Депозитарий также ведет систему реестров держателей ценных бумаг в целях подтверждения прав собственности.