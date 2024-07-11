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11.07.2024, 15:41

Астанчанину вернули 33 миллиона за холод в квартире и плохой ремонт

Новости Казахстана 0 1

За прошедшие полгода специалисты Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции обеспечили возврат, обмен и замену товаров и услуг на сумму более 770 миллионов тенге. Это позволило защитить права около 10 тысяч потребителей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт министерства.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщается, по 18 крупным делам, где защищались права потребителей с суммами возврата от 5 миллионов тенге и более, было возвращено 112 миллионов тенге. В рамках возврата средств на сумму не менее 5 миллионов тенге защищены права 34 потребителей на общую сумму 437,6 миллиона тенге.

"Житель Астаны, приобретя квартиру, столкнулся с проблемами холодного помещения и некачественного ремонта. Обратившись в столичный департамент торговли и защиты прав потребителей, он получил правовую помощь и консультацию по составлению досудебной претензии. В результате проделанной работы потребителю возвращен полный объем денежных средств, равный 33 миллионам тенге", - говорится в публикации.

В Актюбинской области за не оказанные туристические услуги 34 потребителя через суд вернули более 60 миллионов тенге. В Западно-Казахстанской области, по иску в защиту 15 потребителей против застройщика, суд обязал исправить дефекты в доме и взыскать компенсацию морального вреда по 100 тысяч тенге каждому заявителю. А в Шымкенте пяти потребителям вернули 1,5 миллиона тенге за некачественное обучение на онлайн курсах.

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