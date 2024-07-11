Астанчанину вернули 33 миллиона за холод в квартире и плохой ремонт

За прошедшие полгода специалисты Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции обеспечили возврат, обмен и замену товаров и услуг на сумму более 770 миллионов тенге. Это позволило защитить права около 10 тысяч потребителей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт министерства.

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Как сообщается, по 18 крупным делам, где защищались права потребителей с суммами возврата от 5 миллионов тенге и более, было возвращено 112 миллионов тенге. В рамках возврата средств на сумму не менее 5 миллионов тенге защищены права 34 потребителей на общую сумму 437,6 миллиона тенге.

"Житель Астаны, приобретя квартиру, столкнулся с проблемами холодного помещения и некачественного ремонта. Обратившись в столичный департамент торговли и защиты прав потребителей, он получил правовую помощь и консультацию по составлению досудебной претензии. В результате проделанной работы потребителю возвращен полный объем денежных средств, равный 33 миллионам тенге", - говорится в публикации.

В Актюбинской области за не оказанные туристические услуги 34 потребителя через суд вернули более 60 миллионов тенге. В Западно-Казахстанской области, по иску в защиту 15 потребителей против застройщика, суд обязал исправить дефекты в доме и взыскать компенсацию морального вреда по 100 тысяч тенге каждому заявителю. А в Шымкенте пяти потребителям вернули 1,5 миллиона тенге за некачественное обучение на онлайн курсах.