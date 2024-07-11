"Их закрутило как щепочек": парень и девушка погибли на водопаде близ Шымкента

Парень и девушка отправились отдыхать с друзьями на водопад Шукыршак в Байдибекском районе Туркестанской области. Они погибли в так называемой воронке неподалеку от берега, передает Otyrar.kz . сообщает Nur.kz

Иллюстративное фото: farion_ / Getty Images

Как сообщает издание, трагедия произошла 29 июня. Женщина, которая стала очевидцем событий, отметила, что любоваться водопадом отправлялась с группой людей, они попытались спасти тонущих.

"Место представляет собой очень большую опасность для жизни, в этом убедились мы сами. На первый взгляд, очень спокойный затон, но, как оказалось, он таил в себе очень мощное подводное течение, образующее воронку. Мой супруг зашел в воду первый, шел спокойно. Когда стало по грудь воды, его на моих глазах стало закручивать как в центрифуге. Он просто чудом смог спасти себя", - поделилась женщина.

Когда ближе к вечеру пара стала собираться домой, к водопаду пришла группа подростков - три парня и две девушки.

"Я им сказала, чтобы не ходили туда, там опасно. Но, видимо, они меня не поняли и стали спускаться. Я им кричала, чтобы к скале, где воронка, не подходили. Но это случилось за секунды, они играли, визжали, веселились, и трое оказались в этой зоне, их закрутило как щепочек", - рассказала женщина.

Одного парня очевидцам удалось спасти.

"Двое ребят, мальчик и девочка, погибли на наших глазах. Мы побежали за спасателями, чтобы другие дети не полезли их спасать и трагедия не увеличилась. Приехала группа спасателей, полиция нас опросила, я им показала видео, которое успели снять, где моего мужа крутит и как одного из детей выбросило уже мертвого из водопада", - поделилась свидетельница трагедии.

По словам женщины, несмотря на происшествие, которое случилось две недели назад, эта зона по-прежнему доступна для отдыхающих.

"Этот случай, видимо, хотят замять. МЧС говорит "проверяем", а что там проверять уже две недели, когда гибель двух детей случилась, это факт", - возмутилась женщина.

В ДЧС факт гибель людей на территории государственного регионального природного парка "Сырдария-Туркестан" подтвердили. На пульт диспетчеров "112" информация о том, что утонули парень и девушка, которые находились на отдыхе с друзьями, поступила в 15.30.

"В этом районе 29 июня в запрещенном месте купались люди. Утонул парень 1999 года рождения и девушка 2005 года рождения, сейчас нами проводятся различные рейды на водоемах. А в данном искусственном водохранилище купание под запретом", - пояснил начальник управления гражданской обороны ДЧС Туркестанской области Дуйсен Оразгелды.

В ведомстве также отметили, что на территории установлены предупреждающие знаки, но их периодически разбирают на металлолом.

Тем временем в интернете можно встретить множество различных экскурсионных предложений, где людям предлагают по доступным ценам отправиться в различные однодневные походы по подобным местам.

Есть целые видеоролики о том, как добраться и до водопада Шукыршак с пометкой: "Это отличное место для купания как для взрослых, так и для детей". Вот только кто будет нести ответственность за такие заплывы, не уточняется.

Видео про водопад Шукыршак. Фото: otyrar.kz

Гид-экскурсовод Тимур Байгулов призвал граждан быть аккуратными и внимательными, если они решились на самостоятельный турпоход. Не стоит прыгать с отвесных берегов и скал и купаться в неизвестных и необорудованных водоемах.

"Слышал про данный случай, который произошел на Шукыршаке. Более того, в тот злополучный день мои знакомые стали свидетелями этой ужасной трагедии. Сам лично я ни разу не был у этого водопада, но могу сказать, что в горах, на природе в водоемах очень опасно, и всегда необходимо быть начеку. Подобные водоемы и неопытность вкупе очень губительны. Вспомните случай, как 3-4 года назад студенты, не зная маршрута, отправились на экскурсию, потерялись, решили перейти речку вброд и утонули", - сообщил Тимур.

Гид напомнил про соблюдение мер безопасности и призвал казахстанцев осознаннее подходить к выездам в горные местности и на природу.

"Не стоит переходить горные речки вброд самостоятельно без гида и без веревки. Особенно не нужно устраивать фотосессии, стоя на скользких камнях на берегу реки. Случаев, когда так попадали в беду, тоже очень много.

Не могу не отметить, что порой люди идут купаться, находясь в алкогольном состоянии, это грубейшая ошибка. А на природе, в заповедниках и горах нет ограждений, поэтому туристы должны понимать, что нужно быть аккуратным.

Даже порой просто понюхать цветы небезопасно! Они могут быть ядовитыми, можно получить даже ожог. Гиды не просто ведут в поход туристов, но и обучают, делятся опытом и подсказывают, какие существуют опасности, разъясняют полностью технику безопасности", - отметил экскурсовод.

Ранее стало известно, что в старом русле реки Ишим в Северо-Казахстанской области спасатели вытащили из воды тела двух подростков. Специалисты устанавливают причины гибели мальчиков 15 и 12 лет.

В июне в горах Алматинской области заблудился турист из Великобритании. Найти его в районе плато Актас помогли поисковые собаки кинологического расчета МЧС. Спасенный в медицинской помощи не нуждался.