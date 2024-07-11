Казахстанским банкам хотят открыть доступ к жилищным депозитам

Согласно ответу на официальный запрос LS, на данный момент АРРФР совместно с госорганами и банками разработало поправки. Изменения предусматривают возможность открытия жилищных и строительных сбережений в действующих коммерческих банках.

В ведомстве добавили, что эта функция появится с учетом условий привлечения соответствующих накоплений, выдачи займов на приобретение недвижимости, их учета и обеспечения целевого использования.

"После завершения процедур согласования поправки будут приняты в установленном законодательством порядке", – заключили в АРРФР.

Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции опубликовало проект закона, в котором предложило разрешить банкам второго уровня принимать жилищные сбережения для эффективного обеспечения населения жильем.

В феврале этого года депутаты из НПК вновь затронули данный вопрос. На их взгляд, нужна конкуренция по депозитам и займам, чтобы казахстанцы могли выбирать более выгодные для себя условия на рынке.

Позже председатель АРРФР Мадина Абылкасымова прокомментировала эксклюзивно для LS, что ведомство поддержало данный вопрос и создало рабочую группу.

Советник председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов также ожидает, что расширение возможностей для банков положительно повлияет на ипотечный рынок.