Назначение пенсий по SMS: появился проект совместного приказа

На сайте открытых НПА появился проект совместного приказа министров труда и социальной защиты населения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Документ касается проактивного назначения пенсионных выплат по возрасту определенным категориям получателей, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Под проактивной понимается государственная услуга, оказываемая в электронной форме. Для ее получения человеку необходимо дать согласие с помощью сотового телефона.

В случае с обсуждаемым проектом приказа речь идет о назначении пенсионных выплат посредством SMS-сообщений. В пилотном проекте воспользоваться этой услугой смогут работники госорганов и их подведомственных организаций, а также квазигосударственных организаций. В проактивном формате они смогут оформить пенсионную выплату по возрасту, государственную базовую пенсионную выплату и пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Вынесенный на общественное обсуждение документ также утверждает алгоритм взаимодействия заинтересованных госорганов для реализации проактивной услуги. В частности, в алгоритме указано, что при наличии пенсионных накоплений и отсутствии факта обращения за назначением пенсионных выплат из ЕНПФ услугополучателю на абонентский номер придет sms-сообщение о возможности дать согласие на назначение пенсионных выплат в проактивной форме. При этом срок ожидания ответа на sms-сообщение составит не более 3 рабочих дней с момента его отправки.

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 25 июля.