Депутат Бапи ответил на информацию о его отравлении

"Отравление - это просто предположение, версия. Когда наша медицина обследовала меня, я сдал все анализы - от крови до паразитов - ничего не нашли. После этого возник вопрос молекулярно-клеточного обследования. Сказали, что возможно отравили, и вот (ничего. - Прим.) не нашли.

Таким образом, возник вопрос о том, как лечиться. Решили обследоваться в клинике для клеточного обследования, поэтому сейчас собираюсь выехать на диагностику. Пока не лечение, сначала нужно узнать, что это такое. Я только собираюсь выезжать в Европу. С марта меня беспокоит это состояние", - сказал Ермурат Бапи в телефонном разговоре с корреспондентом Tengrinews.kz.