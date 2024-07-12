Депутат Бапи ответил на информацию о его отравлении

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи прокомментировал информацию о лечении в Европе из-за "отравления", передает Tengrinews.kz.
"Отравление - это просто предположение, версия. Когда наша медицина обследовала меня, я сдал все анализы - от крови до паразитов - ничего не нашли. После этого возник вопрос молекулярно-клеточного обследования. Сказали, что возможно отравили, и вот (ничего. - Прим.) не нашли.
Таким образом, возник вопрос о том, как лечиться. Решили обследоваться в клинике для клеточного обследования, поэтому сейчас собираюсь выехать на диагностику. Пока не лечение, сначала нужно узнать, что это такое. Я только собираюсь выезжать в Европу. С марта меня беспокоит это состояние", - сказал Ермурат Бапи в телефонном разговоре с корреспондентом Tengrinews.kz.
По словам депутата, сейчас со здоровьем "все хорошо", но есть риск ухудшения.
Несколько дней назад Ермурат Бапи на своей странице в соцсетях написал о симптомах неизвестной болезни, признаках отравления и опубликовал фото отекших рук.
Ермурат Бапи с 29 марта 2023 года является депутатом Мажилиса. Ранее работал главным редактором газеты "ДАТ - Общественная позиция".
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