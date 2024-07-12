Сколько долларовых миллионеров будет в Казахстане к 2028 году

Аналитики Global Wealth 2024 подготовили отчет о благосостоянии населения Земли. Они проанализировали данные с 2008 по 2028 год и пришли к выводу, что в ближайшие четыре года число долларовых миллионеров увеличится, в том числе и в Казахстане, передает Tengrinews.kz .

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"Мы ожидаем, что к 2028 году число взрослых с богатством более миллиона долларов США вырастет в 52 из 56 стран в нашей выборке. Например, в Японии и Корее число долларовых миллионеров увеличится на 25 процентов, а в Тайване - более чем на 50 процентов, в основном из-за миграции богатых иностранцев", - говорится в отчете.

При этом отмечается, что люди с низким достатком продолжат беднеть в ближайшие 5 лет.

В Казахстане, согласно прогнозом, количество взрослых, чье состояние превысит один миллион долларов, увеличится с 44 307 тысяч человек в 2023 году до 60 874 тысяч человек в 2028-м.

Аналитики отметили, что в ряде стран в 2022 году благосостояние населения заметно снизилось. Самое сильное сокращение среднего благосостояния на одного взрослого наблюдается на Кипре - 30 процентов, за ним следует Мексика со спадом около 20 процентов и Казахстан с более чем 17 процентами.

С другой стороны, в некоторых странах в 2022-2023 годах отмечен ошеломляющий рост благосостояния на одного взрослого человека. В пятерку лидеров вошли: Турция - 157 процентов, Катар и Россия - 20 процентов, Южная Африка - 16 процентов, Израиль - 14 процентов.

При этом мировую вершину богатства занимают 12 человек, состояние каждого из них составляет от 50 до 100 миллиардов долларов.