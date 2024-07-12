Какую сумму получит вкладчик, если его банк лишится лицензии

Накопления вкладчиков в банках застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов. В случае если банк лишится лицензии, КФГД вернет клиенту либо всю сумму его вклада, либо часть. Как правильно рассчитать сумму, положенную к выплате, объяснили в фонде, передает kursiv.media

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Сумма гарантирования рассчитывается на дату лишения банка лицензии. Она имеет предел и зависит от вида депозита и валюты:

до 20 млн тенге – по сберегательным депозитам в национальной валюте;

до 10 млн тенге – по иным депозитам в национальной валюте;

до 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте.

Если у вкладчика несколько депозитов, КФГД выплачивает ему совокупное гарантийное возмещение в пределах максимального размера, установленного по каждому виду депозита отдельно. Но эта сумма не должна превышать 20 млн тенге.

Если у клиента был кредит в банке, размер его гарантийного возмещения рассчитывается как разница между суммой всех его сбережений и суммой его задолженности перед банком.

Вкладчик получает свои деньги только в тенге, даже если у него был открыт вклад в иностранной валюте. В таком случае средства будут переведены в тенге по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии.

КФГД отмечает, что под гарантию подпадает не только сумма вклада, но и начисленное вознаграждение по нему.

Пример 1. У клиента банка есть депозит на сумму 8 млн тенге, включая начисленное вознаграждение, а на платежной карте – 2 млн тенге. В таком случае гарантии будет подлежать совокупная сумма – 10 миллионов тенге.

Пример 2. У вкладчика имеется 500 тыс. тенге на карте, 5 млн тенге на срочном депозите в тенге и $20 тыс. на срочном вкладе в долларах (на дату лишения банка лицензии это будет 9 млн тенге). Общая сумма гарантирования в таком случае составит 10,5 млн тенге:

500 тыс. тенге – по текущему счету;

5 млн тенге – по вкладу в тенге;

5 млн тенге – по вкладу в валюте (так как лимит установлен в размере 5 млн тенге).

Пример 3. Человек открыл сберегательный вклад в тенге на 15 млн тенге, вклад в долларах – на $13 тыс.(5,8 млн тенге). Сумма возмещения составит 20 млн тенге (15 млн тенге по сберегательному вкладу и 5 млн по вкладу в валюте).

Пример 4. У клиента есть сберегательный вклад на 8 млн тенге, но имеется кредит на сумму 6 млн тенге. Тогда ему будет положено к выплате 2 млн тенге, так как из суммы сбережений будет вычтена сумма кредита.

Если сбережения человека превышают установленные лимиты, то остаток средств вкладчик получит уже от ликвидационной комиссии банка в порядке очередности.

Чтобы минимизировать риски, КФГД рекомендует размещать свои средства в пределах гарантии в нескольких банках, поскольку деньги на счетах гарантируются отдельно по каждому из них.

Участниками системы гарантирования депозитов являются все казахстанские банки, включая филиалы зарубежных банков (за исключением исламских). Под защитой КФГД находятся средства физлиц и ИП, находящиеся на депозитах (вкладах, счетах, карточках). Для того чтобы накопления гарантировались КФГД, не требуется заключения отдельного договора.