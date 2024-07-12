Сколько ювелирных украшений можно взять с собой за границу, ответили в КГД

Ювелирные украшения - это не просто красивые аксессуары, они часто несут в себе значимую эмоциональную и материальную ценность. Многие путешественники стремятся взять свои любимые украшения с собой, отправляясь за границу, но не все знают о существующих правилах и ограничениях. Tengri Travel узнали о важных нюансах, которые помогут избежать неприятностей на таможне.

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В Комитете государственных доходов нам рассказали о нескольких правилах вывоза ювелирных изделий за границу.

"Физические лица в зависимости от характера и количества товаров, а также частоты перемещения товаров, ввозимых в сопровождаемом и несопровождаемом багаже с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов на таможенную территорию Таможенного союза, могут ввозить пять предметов ювелирных изделий на человека", - отметили представители ведомства.

Если стоимость вывезенных товаров превышает 500 евро или их вес превышает 25 килограммов, физическое лицо должно декларировать превышение путем подачи декларации на товары.

"В случае превышения установленной нормы в отношении человека, который пытался провезти ювелирные изделия, выпишут административный штраф. Также необходимо декларировать изделия в части превышения путем подачи декларации на товары", - подчеркнули в комитете.

Отмечается, что частота перемещения ювелирных изделий, подлежащих декларации, одним и тем же лицом не должна превышать одного раза в месяц.

Эти меры направлены на упрощение процесса таможенного контроля и предотвращение злоупотреблений при перемещении товаров через границу Таможенного союза. Следование данным правилам поможет избежать возможных штрафов и задержек на таможне, а также обеспечит комфортное перемещение ювелирных изделий через границу.