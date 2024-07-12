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12.07.2024, 09:13

Можно ли оформить автомобиль на человека без водительских прав

Новости Казахстана 0 1

Можно ли подарить авто или сделать страховку на человека, у которого нет водительского удостоверения, и как это сделать, разбирался Tengri Auto.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как купить авто, если нет прав?

По словам автоюриста Жаслана Айтмаганбетова, никаких проблем в оформлении авто нет.

"Человек имеет полное право владеть автомобилем, даже если у него нет водительских прав. Это вполне законно, и многие люди, не имея возможности или желания водить самостоятельно, нанимают водителя для управления своим транспортным средством. Законодательство не ограничивает возможность владения автомобилем из-за отсутствия водительских прав", - делится юрист.

Можно ли оформить страховку без водительского удостоверения?

При оформлении страховки ситуация несколько отличается. По словам Айтмаганбетова, для того, чтобы оформить страховку, требуется удостоверение личности и водительское удостоверение. Это связано с тем, что страховые компании определяют класс водителя, исходя из его опыта вождения и истории ДТП. Чем больше аварий у водителя, тем выше класс и, соответственно, сумма страховки. Без водительских прав страховая компания не сможет провести такую оценку и, скорее всего, откажет в оформлении страховки.

С какими штрафами может столкнуться собственник без прав?

Здесь стоит отметить, что штрафы возможны только за вождение автомобиля без водительских прав.

"Само по себе владение автомобилем без прав не влечет за собой никаких штрафов. Однако, если собственник решит сесть за руль без соответствующих документов, это уже нарушение, за которое предусмотрены штрафы. Таким образом, владелец может свободно иметь автомобиль, продавать его или нанимать водителя, но вот самостоятельно управлять автомобилем без прав не имеет права", - заключает эксперт.

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