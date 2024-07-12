Можно ли оформить автомобиль на человека без водительских прав

Можно ли подарить авто или сделать страховку на человека, у которого нет водительского удостоверения, и как это сделать, разбирался Tengri Auto .

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Как купить авто, если нет прав?

По словам автоюриста Жаслана Айтмаганбетова, никаких проблем в оформлении авто нет.

"Человек имеет полное право владеть автомобилем, даже если у него нет водительских прав. Это вполне законно, и многие люди, не имея возможности или желания водить самостоятельно, нанимают водителя для управления своим транспортным средством. Законодательство не ограничивает возможность владения автомобилем из-за отсутствия водительских прав", - делится юрист.

Можно ли оформить страховку без водительского удостоверения?

При оформлении страховки ситуация несколько отличается. По словам Айтмаганбетова, для того, чтобы оформить страховку, требуется удостоверение личности и водительское удостоверение. Это связано с тем, что страховые компании определяют класс водителя, исходя из его опыта вождения и истории ДТП. Чем больше аварий у водителя, тем выше класс и, соответственно, сумма страховки. Без водительских прав страховая компания не сможет провести такую оценку и, скорее всего, откажет в оформлении страховки.

С какими штрафами может столкнуться собственник без прав?

Здесь стоит отметить, что штрафы возможны только за вождение автомобиля без водительских прав.