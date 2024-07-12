Группа казахстанцев и иностранец задержаны по делу о вербовке террористов в четырех регионах

«В июле в городах Астана, Шымкент, Атырауской и Жамбылской областях КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции проведены мероприятия по пресечению деятельности религиозных радикалов. Оперативниками задержаны и взяты под стражу четыре гражданина Казахстана и один иностранец, подозреваемые в участии в террористической деятельности, пропаганде терроризма, организации экстремистской деятельности и вербовке лиц в этих целях», - говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечается, по местам их проживания изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы и иные вещественные доказательства.

«Следует отметить, что один из подозреваемых ранее принимал участие в боевых действиях на территории иностранного государства, за что был осужден в Казахстане. В отношении еще двух лиц проверяется информация о регулярном употреблении «тяжелых» наркотиков. Проводится досудебное расследование по статьям 256 (пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма), 257 (создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности), 259 (вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности) и 405 (организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма) Уголовного кодекса», - сказано в сообщении.