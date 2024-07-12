Богатейшая женщина-рантье Казахстана отказалась от гражданства России

Айдан Сулейменова. Фото: ayala.kz

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ "О приеме в гражданство России и выходе из гражданства России". Согласно документу, Айдан Сулейменова подала заявление об отказе от паспорта РФ.

Айдан Сулейменова - дочь первого министра иностранных дел Казахстана Тулеутая Сулейменова и супруга казахстанского бизнесмена Данияра Абулгазина.

По информации Forbes, Сулейменова является владельцем компании ADD Invest Properties, через которую с супругами Кулибаевыми владеет столичными ТРЦ Keruen City и ТРЦ Talan Gallery, держит долю в ТРЦ Keruen. В портфель компании входит и 50 процентов ТРЦ Keruen City в Актобе. Также Айдан Сулейменова возглавляет благотворительный фонд "Аяла".

Сулейменова по итогам 2023 года заняла восьмое место в рейтинге самых успешных рантье с выручкой 4,3 миллиарда тенге.