Возвращенный государству хоккейный клуб «Сарыарка» оказался связан с кланом Нигматулиных

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«Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» связан с братом экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина – Аргыном. Его называют основателем клуба. После отставки с поста директора в 2018 году он остался «бессменным» наставником и советником клуба», - говорится в сообщении в пятницу.

Нурлан Нигматулин ушел с поста спикера мажилиса 1 февраля 2022 года после январских событий – он возглавлял нижнюю палату парламента с 2016 года, причем, это было его второе председательство – до этого он был спикером мажилиса в 2012-2014 годы. В разные годы он возглавлял администрацию президента и был акимом Карагандинской области.

Ерлан Нигматулин – брат-близнец Нурлана Нигматулина – тоже занимал депутатское кресло, причем, как в мажилисе, так и в сенате.

Аргын Нигматулин – их старший брат, бывший депутат маслихата Карагандинской области.

В отношении братьев Нигматулиных неоднократно звучали обвинения в рейдерских захватах, возможной причастности к криминальным структурам и схемам, а также фабрикации уголовных дел, однако оба брата до сих пор остаются на свободе.

Напомним, ранее исполнительный директор ОО «Әділдік жолы» Дидар Смагулов, который несколько лет проработал на руководящих постах в антикоррупционной службе, отвечая на вопрос о рейдерстве, привел примеры того, как успешный бизнес исчезал, и аналогичный бизнес оказывался у Нигматулиных.

В мае КазТАГ сообщал, что в Карагандинской области не стали избирать меру пресечения в отношении главного специалиста РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Сабиры Коянбаевой, которую называют «торпедой» братьев Нурлана и Ерлана Нигматулиных.

А еще раньше – в январе известный защитник предпринимателей Талгат Акуов записал видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросил взять на контроль уголовное дело против бывшего спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, а также его братьев – Ерлана и Аргына Нигматулиных.

21 июня депутат мажилиса Ермурат Бапи заявил, что к вопросу братьев Нигматулиных, а также других олигархов назарбаевского периода «мы еще вернемся».