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12.07.2024, 13:07

Компании получили штрафы на миллионы тенге

Новости Казахстана 0 1

Компании, которые задерживали выплату зарплат, оштрафованы на 26,7 млн тенге, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По информации министерства труда и соцзащиты населения, на 1 июля 2024 года на 190 предприятиях выявлена задолженность по окладам перед 11,2 тыс. работников. Сумма превысила 2,9 млрд тенге.  

Руководителям данных предприятий выдано 182 предписания, обязательных для исполнения. Наложено штрафов более чем на 26,7 млн тенге.

В результате принятых мер защищены права более 9,5 тыс. работников на 2,2 млрд тенге.

Также госинспекторы по итогам 3,5 тыс. проверок выявили 5,6 тыс. нарушений трудовых прав: в сфере труда – 4,1 тыс., по безопасности и охране труда – 1,5 тыс., занятости населения – 55.

Работодателям выдано 2,1 тыс. предписаний и наложено 2,6 тыс. административных штрафов на 276,3 млн тенге. Защищены права 19,2 тыс. сотрудников.

Ранее в Высшей аудиторской палате оценили уровень жизни казахстанцев и выявили, что ежемесячно лишь 0,2% людей получают доход от 500 тыс. тенге и выше.

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