Председатель Нацбанка сделал заявление насчет курса доллара

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На брифинге Нацбанка журналисты поинтересовались у Сулейменова, на сколько может вырасти курс доллара до конца года.

"Мы живем в Республике Казахстан, у нас национальная валюта - тенге, мы ведем расчеты, получаем зарплату, получаем кредиты в тенге. Поэтому нас должен волновать именно наш тенге, какая у нас инфляция складывается. Курс доллара нас должен волновать, может быть, в каких-то информационных, экспертных целях, или когда мы уезжаем за границу", - заявил Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов.

Глава Нацбанка также подчеркнул, что фундаментальные факторы у экономики Казахстана неплохие.