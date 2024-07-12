Председатель Нацбанка сделал заявление насчет курса доллара

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов сделал заявление насчет курса доллара, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На брифинге Нацбанка журналисты поинтересовались у Сулейменова, на сколько может вырасти курс доллара до конца года.
"Мы живем в Республике Казахстан, у нас национальная валюта - тенге, мы ведем расчеты, получаем зарплату, получаем кредиты в тенге. Поэтому нас должен волновать именно наш тенге, какая у нас инфляция складывается. Курс доллара нас должен волновать, может быть, в каких-то информационных, экспертных целях, или когда мы уезжаем за границу", - заявил Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов.
Глава Нацбанка также подчеркнул, что фундаментальные факторы у экономики Казахстана неплохие.
"Да, темп роста экономики замедлился по сравнению с прошлым годом, но тем не менее, он есть. Более 3 процентов экономика растет. Второе: инвестиции находятся тоже в позитивной зоне. За первый квартал платежный баланс у нас 1,8 миллиардов плюсов. Это все хороший фундаментальный фактор для того, чтобы тенге оставался крепким", - добавил он.
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