Новую госкомпанию планируют создать в Казахстане

Проект постановления правительства о создании компании со стопроцентным участием государства опубликован на портале "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz .

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"Правительство Республики Казахстан постановляет создать акционерное общество "Теңіз жасағы" (далее – Общество) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", - говорится в документе.

Новая организация будет заниматься работами по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них (если они случатся). Для этого ей передадут Северо-Каспийскую экологическую базу реагирования на разливы нефти и другие объекты инфраструктуры поддержки морских нефтяных операций, проводимых в секторе Каспийского моря.

"Теңіз жасағы" будет в подчинении у МЧС.

Документ опубликован 12 июля и будет находиться на обсуждении до 26 июля.