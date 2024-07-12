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12.07.2024, 15:33

Утечку персональных данных казахстанцев прокомментировал глава КНБ

Новости Казахстана 0 1

Председатель Комитета нацбезопасности Казахстана прокоментировал ситуацию с утечкой персональных данных казахстанцев, передает Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Об этом глава ведомства рассказал в интервью изданию "Казинформ". В беседе Ермек Сагимбаев напомнил, что в Казахстане с 2018 года функционирует система "Киберщит" и за прошедий год удалось отразить более 220 миллионов сетевых атак на казахстанский сегмент интернета.

"Отдельно хочу прокомментировать ситуацию с утечкой персональных данных граждан Казахстана и проникновением хакеров в сети операторов связи страны. Эти факты были выявлены КНБ задолго до их публикации в СМИ. Совместно с уполномоченным министерством и операторами связи проведена работа по устранению брешей и минимизации ущерба. И такие меры реализуются постоянно. К примеру, в настоящее время КНБ расследуются 10 уголовных дел по признакам совершения организованными группами преступлений против объектов критической информационно-коммуникационной инфраструктуры страны. По понятным причинам наиболее трудным в ходе следствия по делам указанной категории является установление личности хакеров и источников атак", - сообщил в интервью глава КНБ.

Ермек Сагимбаев отметил, что в ближайшее время в Казахстане планируют внести дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в части ужесточения ответственности за совершение таких деяний.

"Остановлюсь на вопросе, волнующем многих казахстанцев, - интернет-мошенничестве. Уполномоченными органами выработан ряд организационных мер по противодействию злоумышленникам. Соответствующий законопроект находится на обсуждении в Мажилисе Парламента. КНБ также принимает участие в этой работе. Информационная безопасность - это постоянный поиск новых решений. Наличие современных технологий не дает стопроцентной гарантии защищенности. Цифровой мир ежедневно меняется, развиваются и возможности киберпреступников. Наша главная задача не отстать в этой гонке, а лучше - быть на шаг впереди. Тем не менее отрадно, что в ходе обеспечения информационной безопасности стали использоваться отечественные программные разработки, а также механизмы искусственного интеллекта", - резюмировал председатель КНБ.

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