Утечку персональных данных казахстанцев прокомментировал глава КНБ

Фото: depositphotos.com

Об этом глава ведомства рассказал в интервью изданию "Казинформ". В беседе Ермек Сагимбаев напомнил, что в Казахстане с 2018 года функционирует система "Киберщит" и за прошедий год удалось отразить более 220 миллионов сетевых атак на казахстанский сегмент интернета.

"Отдельно хочу прокомментировать ситуацию с утечкой персональных данных граждан Казахстана и проникновением хакеров в сети операторов связи страны. Эти факты были выявлены КНБ задолго до их публикации в СМИ. Совместно с уполномоченным министерством и операторами связи проведена работа по устранению брешей и минимизации ущерба. И такие меры реализуются постоянно. К примеру, в настоящее время КНБ расследуются 10 уголовных дел по признакам совершения организованными группами преступлений против объектов критической информационно-коммуникационной инфраструктуры страны. По понятным причинам наиболее трудным в ходе следствия по делам указанной категории является установление личности хакеров и источников атак", - сообщил в интервью глава КНБ.

Ермек Сагимбаев отметил, что в ближайшее время в Казахстане планируют внести дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в части ужесточения ответственности за совершение таких деяний.