Ввод новых тенге: какие купюры следующими заменят в Казахстане

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов ответил на вопрос, купюры какого номинала следующими обновят в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Недавно в обращение поступила 10-тысячная купюра из серии "Сакский стиль", до этого была 5-тысячная. Какая теперь купюра на очереди?" - спросили журналисты у Сулейменова на брифинге в Нацбанке.
"Все следующие (...) Насколько я помню, там уже мы не по купюрам пойдем, мы пойдем по всей линейке сразу. То есть пятерка, десятка и все остальные (за ними. - Прим.) пойдут: две тысячи и тысяча (тенге)", - ответил Сулейменов.
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