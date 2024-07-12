Ввод новых тенге: какие купюры следующими заменят в Казахстане

Фото ©️ Турар Казангапов

"Недавно в обращение поступила 10-тысячная купюра из серии "Сакский стиль", до этого была 5-тысячная. Какая теперь купюра на очереди?" - спросили журналисты у Сулейменова на брифинге в Нацбанке.