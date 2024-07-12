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12.07.2024, 16:16

"Планировался подрыв в здании госоргана": глава КНБ о предотвращении терактов в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

Председатель Комитета нацбезопасности РК Ермек Сагимбаев дал большое интервью МИА "Казинформ". Он рассказал о предотвращении терактов, хакерских атаках и о том, как поступить на службу в КНБ, передает NUR.KZ

Ермек Сагимбаев. Фото: gov.kz
Ермек Сагимбаев. Фото: gov.kz

Как отметил Сагимбаев, для сотрудников КНБ борьба с терроризмом – это напряженная, хотя и во многом незаметная для общественности работа.

Он раскрыл подробности предотвращения двух терактов с начала года. Ранее он докладывал об этом главе государства.

"Первый теракт был сорван в Актау. Этому предшествовала тщательная оперативная разработка. Один из жителей города попал в поле зрения как приверженец радикальной религиозной идеологии. Он имел судимость за совершение убийства. Под влиянием пропаганды зарубежных боевиков в интернете намеревался совершить подрыв в здании одного из государственных органов. Приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе горючие и иные химические смеси, а также поражающие элементы – болты и гвозди. При обыске у него дома были обнаружены и изъяты 4 емкости с готовой взрывчаткой и другие улики, доказывающие факт подготовки к теракту.

Второй теракт был предотвращен за рубежом. Оперативники КНБ получили первичные данные о планируемой акции. Незамедлительно были проинформированы соответствующие службы иностранного государства. Материалы в ходе совместной проверки нашли свое подтверждение, акция была предупреждена", – рассказал глава КНБ.

При этом, по словам Ермека Сагимбаева, опыт Казахстана по переубеждению и ресоциализации бывших экстремистов признан передовым в мире и высоко оценен различными международными организациями, в том числе ООН.

"Есть немало фактов, когда радикалы, отказавшиеся от прежних идей после бесед с теологами и имамами, сами стали волонтерами", – отметил он.

Также председатель КНБ прокомментировал масштабные утечки данных казахстанцев. По его информации, эти факты были выявлены КНБ задолго до их публикации в СМИ.

"Совместно с уполномоченным министерством и операторами связи проведена работа по устранению брешей и минимизации ущерба. И такие меры реализуются постоянно.

К примеру, в настоящее время КНБ расследуются 10 уголовных дел по признакам совершения организованными группами преступлений против объектов критической информационно – коммуникационной инфраструктуры страны. По понятным причинам, наиболее трудным в ходе следствия по делам указанной категории является установление личности хакеров и источников атак", – заявил Сагимбаев.

Напомним, в начале марта сообщалось, что специалисты ГТС обнаружили масштабную утечку персональных данных казахстанцев, которые являются клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz.

А еще раньше в Сети появилась информация об утечке личных данных казахстанцев посредством шпионской программы, которая была разработана китайской компанией.

Отмечалось, что целью атакующих были как общая информация, такие как базы данных, так и точечная информация конкретных лиц – контроль переписки, звонков и передвижения.

Кроме того, глава Комитета нацбезопасности высказался о приеме на службу в КНБ. Он отметил, что в этом году количество кандидатов выросло на 30%, хотя отбор для обучения в Академии и Пограничной Академии КНБ либо прямого зачисления довольно жесткий.

"Наш контингент – это выпускники школ или уже работающие специалисты с высшим образованием, готовые посвятить себя службе на благо Родины. Конкретные требования к кандидатам размещены на веб-ресурсе КНБ, либо с ними можно ознакомиться путем явки в территориальный орган по месту жительства", – объяснил председатель КНБ.

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