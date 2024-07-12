Форма 250: казахстанцы предупредили о новом виде мошенничества

Казахстанцы предупредили о новом виде мошенничества, который связан с представлением налоговых деклараций об активах, передает Tengri Life .

Фото: depositphotos.com

В последнее время пользователи сети сообщают о звонках, якобы от органов государственных доходов, предлагающих заполнить налоговую форму 250 для индивидуальных предпринимателей. Мошенники при этом просят сообщить код из SMS от 1414. Этот код, как утверждают мошенники, необходим для подтверждения заполнения формы.

"Мошенники следят за трендом. Мне позвонили, якобы из органов государственных доходов, и предложили заполнить налоговую форму 250 для ИП. Для этого нужно было назвать код из sms от 1414. Вначале я поверил собеседнице, так как она говорила на чистом казахском, что для мошенников необычно. Но удивило то, что звонили по поводу ИП моего родственника, который зарегистрировал мой номер как контактный. Эта информация не находится в открытых источниках, значит, данные были украдены из Медеуского УГД", - написал казахстанец в своем блоге.

Фото: скриншот публикации в Linkedin

Мы обратились в Комитет государственных доходов. Однако, как подчеркнули в ведомстве, официальные органы никогда не запрашивают sms-коды от 1414 для подобных целей. Для представления декларации об активах не требуется никаких sms-кодов.

"С 1 января 2024 года персональную декларацию об активах должны представить бизнесмены, а также их супруги. Органами государственных доходов активно проводится массово-разъяснительная работа по порядку представления и заполнения деклараций в рамках всеобщего декларирования. В этих целях посредством рассылки от Единого контакт центра 1414 распространена информация о необходимости представления декларации по месту жительства физического лица в срок до 15 сентября 2024 года. Кроме того, работники органов государственных доходов проводят обзвон физических лиц, обязанных представить декларации в текущем году. При этом sms-коды от 1414 не запрашиваются", - рассказали представители КГД.

Комитет также подчеркнул, что информационные системы органов государственных доходов работают в закрытом контуре, и доступ к персональным данным ограничен. Все необходимые указания и информацию о процессе декларирования можно получить только через официальные источники, такие как сайт Комитета госдоходов или контакт-центр 1414.

"Вместе с тем, мошенники зачастую получают информацию о физических лицах из открытых источников. Обращаем внимание, что информационные системы КГД работают в закрытом контуре, без выхода в интернет. Это обеспечивает сохранность всех сведений, полученных от налогоплательщиков. Доступ к персональным сведениям физических лиц предоставляется лишь ограниченному кругу сотрудников, которые несут персональную ответственность за конфиденциальность и безопасность информации, включая административную и уголовную ответственность за ее утрату или неправомерное использование. Всю необходимую информацию по сдаче декларации, вы можете получить на сайте КГД или по телефону контакт-центра 1414. Комитет государственных доходов МФ призывает доверять только официальным источникам. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть мошенникам!" - заключили в ведомстве.

Казахстанцам рекомендовали быть бдительными и не доверять подобным звонкам или сообщениям. В случае сомнений следует обращаться непосредственно в официальные органы или консультироваться через официальные каналы связи.