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12.07.2024, 18:07

Авто в Казахстане стареют: как будут решать проблему

Новости Казахстана 0 1

В Казахстане резко выросло число старых авто. В министерстве промышленности и строительства назвали LS причины.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Если в 2015 году в стране было 72,5% машин старше 10 лет и 8,2% – до трех лет, то к началу 2022 года число возрастных авто снизилось до 63%, а молодых – выросло до 13,6%.

В феврале 2022 года размер утильсбора снизили на 50%. В последующем, на начало 2024 года, доля машин старше 10 лет превысила 68%. Всего в стране 4,6 млн легковых транспортных средств (ТС).

Среди причин резкого роста возрастных средств передвижения в министерстве промышленности назвали легализацию иностранных авто в 2023 году. Также повлияли ввоз ТС по серым схемам и проблемы в системе утилизации, компенсации за сдачу старых машин.

Обновить парк средств передвижения в стране планируется за счет программы выкупа многолетних машин и их переработки.

Также продолжается расширение отечественного производства. В министерстве напомнили, что в 2023 году из 198 тыс. реализованных транспортных средств 71% был выпущен в Казахстане. К производству привлекают зарубежные компании. В ближайшие два года планируется запустить три крупных проекта по производству авто для экспорта.

Также до конца 2025 года планируется реализация 10 инициатив по выпуску компонентов для снижения себестоимости продукции. Общие инвестиции в них превышают 760 млрд тенге.

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